Niemcy głowią się, co z Lewandowskim. Hiszpanie znów widzą go u siebie

Obecny kontrakt Lewandowskiego, który w Bayernie występuje od lipca 2014, wygasa latem przyszłego roku. Dziennikarze "Bilda" podkreślają, że władze mistrzów Niemiec wciąż nie rozpoczęły negocjacji z Polakiem w sprawie przedłużenia umowy. Możliwe, że bieżący sezon będzie dla niego ostatnim w Monachium.

Kilka dni temu w wywiadzie z "Focus Magazin Style" Lewandowski wyjawił, że nigdy nie był fanem spontanicznych decyzji.

- Każdy krok w mojej karierze jest dokładnie przemyślany. Następnie piszę nieskończenie długie listy ze wszystkimi plusami i minusami, rozmawiam z moimi zaufanymi ludźmi, a potem słucham swojego serca - opowiadał. "Bild": Bayern rozpocznie negocjacje z Lewandowskim. Na stole nowy kontrakt i podwyżka Wszystko wskazuje... czytaj dalej »

Siedem za pozostaniem

"Bild" postanowił sporządzić, pół żartem, pół serio, listę "plusów i minusów" Lewandowskiego. "Co jego zdaniem przemawia za pozostaniem? A co nie (mówi się o transferach do Barcelony i PSG)?" - zapowiada wyliczankę dziennik.

Pierwszym czynnikiem za nieruszaniem się z Monachium jest "gwarancja regularnego miejsca w składzie". "Gram w Bayernie każdy mecz. W innych topowych klubach podlegałbym systemowi rotacji. Lewandowski na ławce - to nie do końca możliwe" - wchodzą w głowę Polaka dziennikarze.

Twierdzą, że "rodzina" to kolejny czynnik, skłaniający do pozostania w Bawarii. "Moje córki Klara i Laura urodziły się w Monachium i wszystkie czują się jak w domu. Nigdzie indziej nie jest tak przytulnie" - miałby uzasadnić Polak.

Zostając w stolicy Bawarii, miałby też szansę na pobicie "historycznego rekordu" 365 goli Gerda Muellera. "Wreszcie stałbym się nieśmiertelnym. Ostatni rekord, którego mi brakuje. Byłbym legendą ligi!" - pisze w imieniu RL9 "Bild".

"Lewego" powinno, zdaniem dziennikarzy, przekonać też słynne hasło Bayernu "Mia san mia". "Bayern wie, jak zdobywać tytuły, zawsze jest obecny w wielkich meczach. PSG w nich zawodzi, a kto wie, jak szybko Barca się odbuduje" - tłumaczy gazeta, wracając do klubów, które ostatnio najczęściej wymienia się w kontekście ewentualnych nowych pracodawców Lewandowskiego.

Wymienia też dwie osoby, które bardzo chcą zatrzymać Polaka. To dyrektor generalny Oliver Kahn i trener Julian Nagelsmann. Ostatnim plusem, według dziennikarzy, jest słynna monachijska restauracja "Marks Feinkost". "Czy mogę się obejść bez tego pysznego espresso i wspaniałych soków? Będzie trudno. Znajdę coś takiego w Barcelonie?" - jeszcze raz zachodzi w głowę Polaka "Bild".



Co ciekawe, niemiecki dziennik więcej znalazł czynników przemawiających za odejściem. Głównym argumentem jest "Złota Piłka". W Barcelonie Polak miałby większe szanse na jej zdobycie.

Mógłby też liczyć na "większe pieniądze". "Dlaczego Mbappe, Neymar czy Ronaldo dostają 50 milionów i więcej rocznie, a ja nie?" - zastanawia się, oczywiście w imieniu RL9, niemiecka gazeta.

Możliwość rywalizacji w "nowej, lepszej lidze" - to kolejny argument. "Bundesliga jest taka nudna" - przekonują dziennikarze. Transfer wiązałby się też ze zmianą "szatni" oraz "systemu gry".

Polakowi ma nie pomagać w pozostaniu osoba Hasana Salihamidzicia, dyrektora sportowego Bayernu. "Dlaczego nie kontaktuje się ze mną? Na co czeka dyrektor sportowy?" - zastanawia się dziennik.

Ostatnim czynnikiem przemawiającym za odejściem jest "hiszpańskie słońce". "Moja żona Anna kocha Hiszpanię i zawsze mówiła, że ​​chciałaby tam pojechać. Nasze wakacje na Majorce są najpiękniejsze w roku - argumentuje "Bild".

Coraz bliżej słońca?

W Hiszpanii, a konkretnie w Barcelonie, Lewandowskiego już widzą dziennikarze "Sportu". "Lewandowski się zbliża" - głosi kataloński dziennik w środę na okładce. I nie chodzi wcale o środowy mecz Ligi Mistrzów z Villarreal, jednym z trzech przedstawicieli hiszpańskiej ekstraklasy.

Wydawana w Barcelonie gazeta twierdzi, że władze Dumy Katalonii są skłonne wydać na sprowadzenie 33-latka ponad 100 mln euro. Gazeta spekuluje, że w związku z faktem, że Lewandowski za rok będzie już piłkarzem w dosyć zaawansowanym wieku, Bayern może być skłonny do wystawienia Polaka na sprzedaż. Utrzymuje, że monachijski klub chce przedłużyć kończącą się w czerwcu 2023 roku umowę jedynie o rok. "Lewy" wolałby dłuższą perspektywę.

Kierownictwo Barcelony ponoć nie ma wątpliwości do wciąż wysokiej formy fizycznej "Lewego" i miałaby być nawet skłonna zawrzeć z napastnikiem trzyletni kontrakt.

"Sport" ustalił, że pierwszy krok w sprawie jego transferu na Camp Nou zrobił Zahavi w styczniu. "Barca dwukrotnie spotkała się już z agentem napastnika, który chce gwarantowany trzyletni kontrakt" - podkreśla w środowym wydaniu gazeta.

"Sport" widzi Lewandowskiego w Barcelonie nie pierwszy raz. W przeszłości o Polaku w Realu pisały wielokrotnie madryckie tytuły.