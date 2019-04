"Bild" odsłania kulisy bójki Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Lewandowski z Comanem starli się podczas zamkniętego treningu. "Bild" donosił, że doszło między nimi do ostrej wymiany zdań, później rzucili się na siebie z pięściami. Rozdzielić ich próbowali pozostali zawodnicy. Po wszystkim trener Niko Kovac zamierzał odesłać Polaka i Francuza do szatni, ale w końcu zmienił zdanie, co zaskoczyło resztę zespołu.



"Bild": Lewandowski pobił się na treningu Bayernu Robert... czytaj dalej » Według monachijskiej gazety "Tageszeitung" poszło o zachowanie Lewandowskiego, który zadrwił z młodszego kolegi podczas zajęć taktycznych.

Pretensje o dryblingi i brak podań

"Lewandowski od dawna jest zirytowany stylem gry Comana" - ujawnił w piątek "Bild". Dziennik wyjaśnił, że zdaniem polskiego napastnika Francuz zbyt często drybluje i za rzadko podaje albo brakuje mu dokładności. Lewandowski był wściekły na 22-letniego skrzydłowego zwłaszcza po lutowej porażce z Bayerem Leverkusen.



Klub odmówił komentarza w tej sprawie. Być może do incydentu odniesie się Kovac podczas piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Fortuną Duesseldorf.



Monachijczycy prowadzą w tabeli Bundesligi - o punkt wyprzedzają Borussię Dortmund.