"Bild": Trener Bayernu ma dostać kolejną szansę. "Jeszcze dwa mecze"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

02.11.2019 l Koszmarna sobota Bayernu Monachium. Po upokarzającej porażce z Eintrachtem 1:5 zespół Roberta Lewandowskiego został skrytykowany w niemieckich mediach. Najłagodniej dziennikarze obeszli się z Polakiem, który znów trafił do siatki.

Efektowny obrót, wyprzedzenie i wykończenie. "Nieprawdopodobny gol" Lewandowskiego Gol Roberta... czytaj dalej » Kłopoty Bawarczyków we Frankfurcie zaczęły się w 9. minucie, wówczas czerwoną kartkę obejrzał Jerome Boateng. Gospodarze szybko wykorzystali przewagę liczebną. W 33. minucie prowadzili już 2:0, ale kilka minut później kontaktową bramkę, po indywidualnej akcji, zdobył Robert Lewandowski. Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale w drugiej połowie gospodarze strzelili kolejne trzy gole.

Po najwyższej ligowej porażce od kwietnia 2009 roku nad trenerem mistrzów Niemiec zebrały się ciemne chmury. Na konferencji prasowej Chorwatowi puściły też nerwy. Na pytanie dziennikarza, jakie dawał wskazówki piłkarzom odparł: - Co chcecie jeszcze ode mnie wiedzieć? Nie muszę się z wami wszystkim dzielić.



O przyszłości w Bayernie nie chciał mówić. - Nie wiem, co będzie. Pewnie wy wiecie to lepiej. Cały czas rozmawiamy w trybie przypuszczającym, ale ja wiem jak ten biznes działa. Nie jestem naiwny - podkreślił.

Niedługo po meczu władze klubu podjęły decyzję o odwołaniu niedzielnego treningu otwartego dla publiczności. "Prosimy kibiców o zrozumienie" - napisano w komunikacie. Kwestię tę niemieckie media wiązały z ewentualnym zwolnieniem Chorwata. Pojawiły się nawet plotki, że jego obowiązki tymczasowo przejmie Hansi Flick, były asystent Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec.

W niedzielę chorwacki trener pojawił się jednak przy Saebener Strasse już przed godziną 8, a dwie godziny później odbyły się zajęcia.

Christian Falk z "Bilda" poinformował po południu, że szkoleniowiec nie zostanie zwolniony. "Pomimo klęski Bayernu we Frankfurcie, Kovac dostanie jeszcze dwa mecze" - czytamy. "Kovac zostaje. Na razie..." - napisano z kolei w "Sport Bild".

Bayern ma teraz dwa ważne spotkania u siebie. Najpierw w środę zagra z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów, a w sobotę z Borussią Dortmund w Bundeslidze. Po tych meczach praca Kovaca ma zostać poddana kolejnej ocenie.

Czarne chmury nad Kovacem wiszą już od zeszłego sezonu. Wówczas się jednak wybronił, bo wprawdzie Bawarczycy w Lidze Mistrzów odpadli już w 1/8 finału, ale na krajowym boisku wywalczyli mistrzostwo i Puchar Niemiec. Ten sezon jednak znowu nie układa się po jego myśli, a - jak donoszą miejscowe media - jego dni w Monachium są policzone.