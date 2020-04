"Bild": Neuer chce zarabiać 20 milionów euro. Negocjacje w martwym punkcie

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

22.02 | To były podobne strzały, podobne gole, ale jakże ważne. Zdobywając 24. i 25. bramkę w sezonie w meczu przeciwko Paderborn, Robert Lewandowski uratował zwycięstwo Bayernu 3:2, a sam umocnił się na pozycji lidera strzelców Bundesligi.

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski i Bayern wrócili do treningów

Wideokonferencja w Niemczech. Liga może wrócić na początku maja "Pojawił się nowy... czytaj dalej » O dość napiętej sytuacji między Neuerem i najważniejszymi osobami w Bayernie mówi się już od jakiegoś czasu. Wszystko zaczęło się psuć, gdy klub porozumiał się w kwestii wolnego transferu z bramkarzem Schalke Alexandrem Nuebelem. Ponoć otrzymał on gwarancję, że będzie występował w mniej ważnych meczach do momentu, aż nabierze doświadczenia i będzie w stanie zastąpić Neuera, co bardzo nie spodobało się doświadczonemu golkiperowi. Teraz pojawiły się nowe problemy.

Dostają więcej od "Lewego"

"34-letni Neuer miał zażądać kontraktu do 2025 roku, ale Bayern był gotowy zaoferować mu umowę o dwa lata krótszą. Do negocjacji doszło dwa tygodnie temu i szybko zakończyły się niepowodzeniem. Jednak to nie wszystko. Według naszych informacji podczas kolejnego spotkania agent bramkarza Thomas Kroth zażądał dla niego zarobków na poziomie 20 milionów euro za sezon" – napisał dziennik "Bild" o przebiegu rozmów z członkiem zarządu Bayernu Oliverem Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem.

Ponoć działanie Krotha nie było przypadkowe – wcześniej włodarze Bayernu nie chcieli dać Neuerowi podwyżki, więc ten wystrzelił z kwotą 20 milionów. Takie pieniądze w ekipie ze stolicy Bawarii dostaje Robert Lewandowski. Jednak to nie zarobki "Lewego" sprawiły, że żądania agenta bramkarza tak bardzo wzrosły.

Tajemnicą poliszynela jest, że sprowadzony z Atletico Madryt Lucas Hernandez i wypożyczony z Barcelony Philippe Coutinho zarabiają jeszcze więcej od reprezentanta Polski. W przypadku Brazylijczyka, który prawdopodobnie nie zostanie wykupiony, mówi się nawet o 25 milionach euro. Właśnie dlatego Neuer miał uznać, że jest traktowany niesprawiedliwie i bez szacunku, co przełożyło się na propozycję jego agenta.



Vertrags-Poker mit Bayern - Hat Neuer mehr als 20 Mio pro Jahr gefordert? https://t.co/650pItA6rE — BILD (@BILD) April 10, 2020

Chce pięcioletniej umowy

Jak wspomniał niemiecki dziennik, kością niezgody pozostaje również kontrakt. Zdaniem szefostwa Bayernu pięcioletnia umowa dla obecnie 34-letniego golkipera to zdecydowanie za dużo. Trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok to maksymalna oferta, na jaką może przystać klub.

Ponadto bonusy dla Neuera miałyby być uzależnione od liczby występów. Biorąc pod uwagę, że wkrótce w Monachium będą chcieli coraz odważniej stawiać na Neubela, oznacza to kolejną redukcję w zarobkach.

Negocjacji nie ułatwia fakt, że niemiecki futbol może znaleźć się w głębokim kryzysie, jeśli w najbliższym czasie nie uda się wznowić rozgrywek 1. i 2. Bundesligi. Przerwa jest spowodowana pandemią COVID-19, a z każdym kolejnym dniem kluby tracą coraz więcej pieniędzy. W Bayernie również bardzo dokładnie monitorują sytuację i wstrzymują się z pochopnymi decyzjami mogącymi mieć wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej.

Kontrakt Neuera z Bayernem obowiązuje do czerwca 2021 r.