Wielki transfer coraz bliżej? "Bild": ustalił warunki kontraktu z Manchesterem

115 milionów euro - tyle ponoć jest w stanie zapłacić Manchester United za utalentowanego i świetnie spisującego się w Borussii Dortmund Jadona Sancho. Czy Anglik wróci do swojej ojczyzny?

Popis Jadona Sancho i hat-trick ustrzelony przeciwko beniminkowi przyczynił się do wysokiego zwycięstwa Borussii Dortmund 6:1. Zobacz skrót meczu w 29. kolejce Bundesligi.

Trudno o znalezienie sagi transferowej, którą zagraniczne media żyją bardziej niż powrotem Anglika do ojczyzny. Sancho od dłuższego czasu łączony jest z przenosinami na wyspy.

Jak donosi we wtorek "Bild", znakomity skrzydłowy, który ma za sobą sezon z 17 bramkami i 17 asystami na boiskach Bundesligi, rzekomo dogadał się w sprawie kosmicznych pieniędzy, jakie miałby pobierać z klubowej kasy Czerwonych Diabłów.

Niemiecki dziennik poinformował, że piłkarz zarabiałby przez pięć lat trwania kontraktu w Manchesterze 340 tysięcy funtów tygodniowo. W zespole prowadzonym przez Ole Gunnara Solskjeara tylko David De Gea inkasuje więcej (375 tysięcy tygodniówki), a w całej Premier League lepsze warunki ma jeszcze tylko Kevin De Bruyne z Manchesteru City.

Deadline 10 sierpnia

Do transferu wciąż daleko, a "Bild" podał nawet, że działacze United nie złożyli jeszcze formalnej oferty za gwiazdora Borussii Dortmund. Jego przyszłość ma się ostatecznie rozstrzygnąć do 10 sierpnia. Tego dnia bowiem BVB wyruszy do Szwajcarii na obóz przygotowawczy przed kolejnym sezonem Bundesligi.

Wszyscy w niemieckim klubie, łącznie z trenerami, dyrektorami i właścicielami, chcą do tego czasu wiedzieć, jak będzie prezentować się sytuacja jednego z najważniejszych zawodników w składzie Luciena Favre'a. Póki co, 11-krotny reprezentant Anglii ostatnio rozpoczął treningi z kolegami z Borussii.