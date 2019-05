Hiszpanie przekonani: rewelacja Bundesligi zagra w Realu. Padła kwota i długość kontraktu

O przeprowadzce Serba na Półwysep Iberyjski mówi się od dłuższego czasu. Teraz, po tym jak napastnik zdobył bramkę w czwartkowym półfinałowym meczu Ligi Europy z Chelsea (1:1), spekulacje znów nabrały na sile. Tym razem padają już jednak konkretne liczby.

Źródło: Getty Images Luka Jović trafił do bramki Chelsea

Obecna wartość rynkowa 21-latka (według fachowego serwisu transfermarkt.de) wynosi 55 mln euro, a nie brakuje głosów, że z każdym kolejnym trafieniem będzie rosnąć.

Dopiero podpisał kontrakt

I rzeczywiście, jak podał w piątkowy wieczór "AS", Real chce mieć snajpera u siebie już tego lata i przeznaczy na ten cel okrągłe 60 mln. Aż 12 z nich powędrowałoby na konto Benfiki, która zapewniła sobie 20 proc. kwoty kolejnego transferu swojego byłego piłkarza.

Serb miał otrzymać propozycję aż 6-letniego kontraktu.

Eintracht zaskoczył Chelsea. Anglicy faworytem przed rewanżem Eintracht... czytaj dalej » Jeśli do transakcji rzeczywiście dojdzie, Eintracht ubije złoty interes. Klub z Frankfurtu ledwie dwa tygodnie temu pozyskał na stałe wypożyczonego wcześniej piłkarza. Kwoty, za jaką Jović przeszedł z portugalskiej ekstraklasy do Bundesligi nie ujawniono, ale przez media przewijała się liczba 7 mln euro. Jak na tak skutecznego zawodnika, to cena nad wyraz promocyjna.

Wypytuje o Madryt

Dziennik "AS" jest wręcz przekonany, że Serb już wkrótce założy koszulkę Królewskich. Jak wynika z informacji gazety, Jović już kontaktował się z piłkarzami Realu. Rozmowy miały odbyć się przez "wspólnych znajomych", a Serba najbardziej interesuje jak żyje się w hiszpańskiej stolicy i gdzie najlepiej zamieszkać.

Sezon życia

Forma młodego napastnika eksplodowała wraz z początkiem trwającego sezonu. W Bundeslidze długo prowadził w klasyfikacji strzelców, a obecnie ma na koncie 17 trafień w 26 meczach. Skuteczniejszy jest tylko Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (21 goli).

Jović równie imponujące liczby notuje w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie trafił aż dziewięć razy w 13 grach.

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu w Niemczech Eintracht jest na czwartym, gwarantującym udział w Lidze Mistrzów miejscu. Do tych rozgrywek awansuje również w przypadku zwycięstwa w Lidze Europy. To cel bardzo realny, bo w pierwszym meczu półfinału piłkarze Adiego Huettera zremisowali z Chelsea 1:1.