"Bild" grzmi: Bayern Monachium musi zawiesić Francka Ribery’ego

Ribery trzy dni temu wybrał się do restauracji swojego przyjaciela, kucharza Nurseta Gocke. Zawodnik Bayernu kupił sobie stek, który pokryty był cienką warstwą złota. Kibice pisali o rozrzutności i ekstrawagancji, a media szybko dodały, że danie mogło kosztować 1000-1200 euro, co wywołało jeszcze większą lawinę negatywnych komentarzy. Piłkarz nie wytrzymał i odpowiedział na swoim Twitterze.

"Zacznijmy od zazdrosnych hejterów, którzy urodzili się tylko dlatego, że prezerwatywa była dziurawa. P******e wasze matki, babcie, a nawet wasze drzewo genealogiczne. Niczego nie jestem wam winien. Mój sukces, ponad wszystko, zawdzięczam Bogu, sobie i bliskim, którzy we mnie wierzyli. Reszta jest niczym innym, niż tylko kamyczkami w mojej skarpetce" - napisał.

Większość niemieckich dzienników nie zostawiła na Riberym suchej nitki. Nie inaczej jest z mającym największy nakład w Niemczech "Bildem".

"Moralne standardy, jakie powinny obowiązywać w dzisiejszym świecie zostały przypomniane podczas pamiętnej konferencji prasowej Bayernu w październiku. Członek zarządu Karl-Heinz Rummenigge przytoczył wówczas słowa zawarte w niemieckiej konstytucji: godność człowieka jest nienaruszalna. Miał absolutną rację. Tylko jak zdoła to wyjaśnić Franckowi Ribery’emu?" – zastanawia się Bruegelmann.

"To była zdecydowanie zbyt ostra reakcja. Jeszcze nigdy w historii Bundesligi nie doszło do tak mocnego, werbalnego ataku, w dodatku niezgodnego z wartościami wyznawanymi przez Bayern oraz kompletnie sprzecznego z wzorem do naśladowania, którym powinien być Ribery" – podkreślił.

Bruegelmann przypomniał, że w 2009 roku ówczesny kapitan Bayernu Philip Lahm otrzymał 50 tysięcy euro kary grzywny, bo ośmielił się skrytykować klubową politykę. – Inne kluby mają system, filozofię, ciągle kupują nowych piłkarzy. My tak nie robimy – powiedział wówczas Niemiec. Zdaniem dziennikarza Ribery zasłużył na zdecydowanie bardziej surową karę.

"Biorąc pod uwagę, że w przeszłości władze Bayernu nałożyły na zawodnika karę grzywny 50 tysięcy za zwykły wywiad, teraz jedynym słusznym rozwiązaniem będzie zawieszenie. Rummenigge i Uli Hoeness muszą trzymać się swoich zasad. W przeciwnym wypadku ich wiarygodność będzie zagrożona" – stwierdził.

Po zakończeniu obecnego sezonu Ribery prawdopodobnie pożegna się z Bayernem. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i - jeśli wierzyć słowom dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia – nie zostanie przedłużony.