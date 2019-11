"Bild": Wenger nie zostanie trenerem Bayernu

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Wymowna radość Lewandowskiego. Szykują się wielkie zmiany w życiu piłkarza Anna Lewandowska... czytaj dalej » Niemiecka gazeta ujawniła, że doszło do rozmowy Karla-Heinza Rummenigge, prezesa rady nadzorczej monachijskiego klubu, z Wengerem.



"Arsene Wenger zadzwonił w środę po południu do Karla-Heinza Rummenigge i wyraził zainteresowanie pracą w Bayernie. Klub bardzo docenia jego dokonania w Arsenalu, ale nie jest on brany pod uwagę jako nasz trener" - oświadczył Bayern za pośrednictwem "Bilda".

Kilku odmówiło

Wcześniej dziennik informował, że francuski szkoleniowiec, który przez wiele lat z sukcesami był menedżerem Arsenalu, jest głównym faworytem do objęcia posady po zwolnionym Niko Kovacu. 70-latek miał rozmawiać na ten temat z przedstawicielami Bayernu po sobotnim meczu ligowym z Borussią Dortmund.



Kosmiczne liczby Lewandowskiego. "Genialny" Ta maszyna się... czytaj dalej » Kandydatów było zresztą kilku, ale Erik ten Hag, pracujący w Ajaksie Amsterdam, i Thomas Tuchel, trener PSG, odmówili. Trenerem Bayernu nie zostanie też Ralf Rangnick. Jego agent oświadczył, że niemiecki szkoleniowiec (pracował m.in. w Hoffenheim, Schalke 04 czy RB Lipsk) nie jest dostępny i jakiekolwiek rozmowy z bawarskim klubem nie mają sensu.

Szansa dla Filcka

Nie jest zatem wykluczone, że dłużej na stanowisku pozostanie Hans-Dieter Flick, pełniący rolę tymczasowego trenera. Pod jego wodzą Bayern ograł w środę w Lidze Mistrzów Olympiakos Pireus 2:0.



- Spokojnie, bez żadnej presji podejmiemy decyzję. Flick obecnie jest dla nas odpowiednim trenerem - mówił po meczu z Grekami dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.



- Władze Bayernu spokojnie zastanowią się nad tym problemem. Myślę, że za trzy tygodnie, do meczu wyjazdowego z Fortuną Duesseldorf (zostanie rozegrany 23 listopada - red.), będziemy wiedzieć, jak kwestia trenera zostanie uregulowana - oświadczył niedawno prezydent Bayernu Uli Hoeness, który ustąpi ze stanowiska 15 listopada.