Trener nakazał swojej drużynie stracić gola. "Wyświadczył futbolowi wielką przysługę"

Nie ma drugiego takiego trenera jak Argentyńczyk Marcelo Bielsa. Trener Leeds Mateusza Klicha wywołał aferę, przyznając się do wysłania szpiega do ośrodka treningowego rywali z Derby dzień przed meczem, po czym rozładował napięcie bezprecedensową konferencją prasową.

Kiedy Jonathan Kodija leżał na boisku, zawodnicy gości pokazywali rywalom, aby wybili piłkę. Sędzia bowiem obowiązkowo sam przerywa grę tylko, gdy piłkarz dozna urazu głowy. Tyler Roberts jednak zamiast na aut podał do Mateusza Klicha, a polski pomocnik przy dość biernej postawie obrońców trafił do siatki.



Awantura po golu Klicha. Strzelił, gdy rywal leżał na boisku Przepychanki w... czytaj dalej » Na boisku doszło do przepychanek w wyniku których sędzia ukarał czerwoną kartką Anwara El-Ghaziego z Aston Villi. Gdy gra wreszcie została wznowiona, piłkarze Leeds - na polecenie Bielsy - spokojnie stali, a Albert Adomah doprowadził do remisu.

"Chciałbym mu za to podziękować"

- To niesamowity gest. Mecz miał swoją stawkę i cały świat może zobaczyć, co zrobił Marcelo. Chciałbym mu za to podziękować - powiedział były menedżer Arsenalu Londyn Arsene Wenger.



"Bielsa wyświadczył futbolowi wielką przysługę" - napisano w gazecie "The Times".



Zwycięstwo Leeds przedłużyłoby teoretyczne szanse na bezpośredni awans tej drużyny do Premier League. Ostatecznie do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie przebijało się przez baraże, w których może trafić na Aston Villę.



Awans zapewniły już sobie Norwich City i Sheffield United.