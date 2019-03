Organizm się zbuntował, dubletu nie będzie. Koniec znakomitej serii 18-letniej rewelacji

Andreescu już we wcześniejszych meczach w Miami miała kłopoty. W poniedziałek poprosiła o przerwę medyczną po pierwszym secie ze względu na kłopoty z prawym barkiem. Ten sam problem miała w meczu trzeciej rundy, w którym pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber.

Źródło: EPA/RHONA WISE Już podczas meczu z Kerber Andreescu zmagała się z problemami

"To był niesamowity czas"

W 1/8 finału poddała spotkanie przy stanie 6:1, 2:0 dla Kontaveit. Jej młody organizm nie był już w stanie przyjąć kolejnej dawki potężnego wysiłku. Znakomita passa 18-letniej Kanadyjki zakończyła się na dziesięciu zwycięstwach z rzędu.

Źródło: gettyimages.com Andreescu gratuluje Kontaveit

Poddanie meczu z Estonką oznacza, że nie zdobędzie Sunshine Double, jak nazywane są dwa turnieje rozgrywane na południu Stanów Zjednoczonych. Ten w Indian Wells wygrała w ubiegłym tygodniu. To pierwszy w karierze tytuł kanadyjskiej nastolatki, która zajmuje 24. miejsce w rankingu.

- Jestem bardzo zdenerwowana po tym, co się wydarzyło. Myślę, że teraz, kiedy już o tym wspomniałeś, to naprawdę nie mogę narzekać na to, co osiągnęłam. To był niesamowity czas, historia o Kopciuszku, jak wielu z was powiedziało, spełnienie marzeń - przyznała Andreescu, która w czerwcu skończy 19 lat.