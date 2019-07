Chory chłopiec zagrał w bramce przeciwko Borussii Dortmund

Video: Eurosport

Bukowiecki najlepszy w kwalifikacjach pchnięcia kulą

Konrad Bukowiecki zajął pierwsze miejsce w kwalifikacjach pchnięcia kulą podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23. Polak osiągnął wynik 20,44 m już w pierwszej próbie, co dało mu awans do finału. Lekkoatletyczne MME na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»