Bayern Monachium potwierdził transfer mistrza świata

Transfer potwierdził w środę Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy monachijskiego klubu.



- Podpisaliśmy z Pavardem pięcioletni kontrakt, który zacznie obowiązywać od 1 lipca. Jesteśmy dumni, że udało się nam go pozyskać. To młody zawodnik, który jest już mistrzem świata - ogłosił w Dosze, gdzie drużyna przygotowuje się do drugiej części sezonu.





@Brazzo: ”Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.” pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) 9 stycznia 2019

Aktywowali klauzulę

Lewandowski zasypany pytaniami. Trenerem zostać nie zamierza - Na tę chwilę... czytaj dalej » Według niemieckich mediów, Bayern aktywował klauzulę wynoszącą 35 milionów euro. Taki zapis był w umowie Francuza ze Stuttgartem (obowiązywała do 2021 roku).



22-letni Pavard był podstawowym prawym obrońcą kadry Didiera Deschampsa, która w Rosji wywalczyła złoto mundialu. Został również autorem bramki turnieju (przeciwko Argentynie w 1/8 finału).



Do Stuttgartu trafił w 2016 roku z Lille. W obecnym sezonie Bundesligi występował głównie jako stoper.

- Jest wszechstronnym piłkarzem, może grać na kilku pozycjach. Wiem jednak od niego, że najlepiej czuje się jako środkowy obrońca - zaznaczył Salihamidzić.

Bayern na półmetku rozgrywek jest drugi w tabeli. Do prowadzącej Borussii Dortmund traci sześć punktów. VfB Stuttgart zajmuje 16. miejsce, oznaczające baraż o utrzymanie.