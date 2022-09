Piłkarski mistrz świata zmagał się z depresją podczas pandemii. "Ukrywałem to przed wszystkimi"

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.



Pavard występuje w Bayernie od lipca 2019 roku. Nieco ponad pół roku od przeprowadzki z VfB Stuttgart, świat zaczął zmagać się z pandemią COVID-19. Świat stanął w miejscu, podobnie jak sport. Bundesliga zawiesiła rozgrywki w marcu 2020 roku, a wznowiła je dopiero w maju. W tym czasie piłkarze przebywali na izolacji w swoich domach. Francuski obrońca wyjawił, że w tym czasie było mu wyjątkowo ciężko.

- Przyszedłem zakażenie koronawirusem i nastał trudny okres. Na poziomie osobistym nie było łatwo żyć samotnie w innym kraju z dala od mojej rodziny i przyjaciół - wyznał w rozmowie z "Le Parisien" Pavard.

Źródło: Getty Images Pavard gra w Bayernie od lipca 2019 roku

- W mojej głowie wszystko było nie tak. Na początku mówisz sobie: to nic, to minie, ale kiedy widzisz, że stan ten się utrzymuje, a potem trenujesz bez uśmiechu na twarzy, musisz zareagować - powiedział francuskiemu dziennikowi.

Co dokładnie mu dolegało? - Jak wszyscy jestem człowiekiem i nawet jeśli mam piękny dom z siłownią, potrzebowałem kontaktu z drugim człowiekiem. Budziłem się rano, nie miałem apetytu. Starałem się o siebie zadbać, gotować, oglądać seriale. Nie lubię słowa depresja, ale to było to. Ukrywałem to przed wszystkimi, ale dziś czuję się dużo lepiej. Wyszedłem z tego jako lepszy człowiek. Ta sytuacja mnie zmieniła - podkreślił Francuz.

Po powrocie do gry zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea: mistrzostwo oraz Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Superpuchar Niemiec oraz klubowe mistrzostwo świata.

- Wygraliśmy wszystko. Nie mogłem marzyć o lepszym debiutanckim sezonie - podsumował 26-latek.



Nie jest pierwszym piłkarzem z najwyższej półki, który zmagał się z depresją. Przyznawali się do niej m.in. legendarny pomocnik reprezentacji Hiszpanii i Barcelony Andres Iniesta oraz Paul Pogba, również mistrz świata z 2018 roku.