Liverpool wygrał w Lizbonie. Czekał na taki mecz od 38 lat

Manchester City przebił się przez hiszpański mur. Sprawa awansu wciąż otwarta Atletico Madryt... czytaj dalej » Zdecydowanym faworytem tego starcia był Liverpool. Żeby to potwierdzić, walcząca o mistrzostwo Anglii ekipa Juergena Kloppa musiała wreszcie wygrać w Lizbonie. Ta sztuka nie udała im się od 1984 roku.

Okazja ku temu była znakomita, ponieważ Benfica znajduje się na ostrym zakręcie. Zespół z Estadio da Luz plasuje się dopiero na trzecim miejscu w ligowej tabeli, tracąc do liderującego FC Porto aż 15 punktów. Na mistrzostwo Portugalii nie ma zatem już najmniejszych szans.

Liverpool raził nieskutecznością, ale i tak prowadził

Gospodarze fatalnie rozpoczęli również wtorkowy mecz z The Reds. Po pierwszym kwadransie nie przegrywali wyłącznie dlatego, że w ich bramce świetnie dysponowany był Odysseas Vlachodimos.

W 17. minucie Grek nie miał jednak szans. Z rzutu różnego wprost na głowę Ibrahima Konate dośrodkowywał Andrew Robertson. Francuz uderzył tuż przy słupku.

Na tym The Reds nie poprzestali i w 34. minucie podwyższyli wynik. Znakomitą akcję rozpoczął Trent Alexander-Arnold, potem Luis Diaz przytomnie wyłożył piłkę do Sadio Mane, a Senegalczyk posłał ją do pustej bramki.

A to wcale nie był koniec popisów gości. Piłkarze Kloppa mogli schodzić do szatni w jeszcze lepszych nastrojach, ale tuż przed przerwą pojedynek sam na sam z Vlachodimosem przegrał Mohamed Salah.

Źródło: Getty Images Konate otworzył wynik meczu w Lizbonie

Niespodziewane przebudzenie Benfiki nie wystarczyło

Początek drugiej połowy wlał nieco nadziei w serca kibiców Benfiki. Z gola cieszył się Darwin Nunez. Trzeba jednak podkreślić, że w całej sytuacji fatalnie zachował się Konate. Obrońca Liverpoolu stał na linii podania, ale skiksował, nie trafiając w piłkę.

Niewiele brakowało, by po godzinie gry gospodarze doprowadzili do wyrównania. Strzelał Everton, ale Alisson był na posterunku.

Gdy wydawało się, że Benfica wreszcie dopnie swego, Liverpool przeprowadził zabójczą kontrę. Na czystą pozycję po podaniu Naby'ego Keity wyszedł Diaz. Były gracz Porto w pełnym biegu minął bramkarza, po czym przypieczętował zwycięstwo Liverpoolu.

To pierwszy raz od 38 lat, kiedy The Reds wygrali w Lizbonie. Później, po raz czwarty w historii klubu, sięgnęli po Puchar Europy (obecnie Liga Mistrzów).

W drugim wtorkowym ćwierćfinale Manchester City pokonał Atletico Madryt 1:0.

Program ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 5 kwietnia

Manchester City - Atletico Madryt 1:0 (0:0)

Benfica - Liverpool 1:3 (0:2)



środa, 6 kwietnia

Chelsea Londyn - Real Madryt

Villarreal - Bayern Monachium



rewanże

wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - Villarreal

Real Madryt - Chelsea



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica

Atletico Madryt - Manchester City



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Chelsea/Real Madryt

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Monachium



finał - 28 maja w Saint-Denis