Siedem goli w Lizbonie, jeden Milika. Juventus wyrzucony z Ligi Mistrzów

Piękne gole Chelsea na wagę awansu do 1/8 finału Chelsea jako... czytaj dalej » Piłkarze Starej Damy byli w piekielnie trudnej sytuacji przed dwoma ostatnimi kolejkami fazy grupowej. Nie dość, że musieli wygrać z Benficą i PSG, to na dodatek trzeba było mieć nadzieję, że ich przeciwnicy nie pokonają Maccabi Hajfa.

Już pierwszy warunek był trudny do spełnienia, zwłaszcza mając w pamięci, jak wyglądała pierwsza potyczka Juventusu z zespołem z Portugalii. W Turynie przyjezdni wygrali 2:1, a mogli wyżej. Wtedy bramkę dla włoskiego zespołu zdobył Milik. Na Estadio da Luz polski napastnik zaczął spotkanie na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty zagrał jedynie Wojciech Szczęsny.

Nakręcone Orły

Bramkarz reprezentacji Polski nie mógł mieć wesołej miny, oglądając poczynania swoich kolegów. Piłkarze Benfiki bawili się piłką, a w 17. minucie objęli prowadzenie. Enzo Fernandez kapitalnie dośrodkował piłkę, a Szczęsnego strzałem głową pokonał 18-letni Antonio Silva, dla którego było to nie tylko premierowe trafienie w Lidze Mistrzów, ale także pierwsze w barwach lizbońskiej ekipy.

Źródło: Getty Images W taki sposób Antonio Silva strzelił na 1:0

Na odpowiedź ze strony turyńczyków trzeba było czekać jedynie cztery minuty. Po centrze Filipa Kosticia z rzutu rożnego piłkę w bramce umieścił Dusan Vlahović. System VAR analizował jeszcze, czy czasem Moise Kean nie był na spalonym. Nie był. 1:1!

Źródło: Getty Images Radość Juventusu nie trwała długo

Lizbończycy kompletnie nie zrazili się utratą bramki, wręcz przeciwnie. Podrażnieni ruszyli z odpowiedzią i szybko wywalczyli rzut karny po zagraniu piłki ręką Juana Cuadrado. Jedenastkę pewnym strzałem w okienko wykorzystał Joao Mario.

Na tym Orły nie poprzestały. W 35. minucie portugalski pomocnik zamienił się w asystenta, a doskonałym uderzeniem piętą Szczęsnego uprzedził Rafa Silva. Gol cudo.

That backheel was cheeky from Rafa Silva pic.twitter.com/wEW5N7TxP5 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) October 25, 2022

Zbyt późny zryw

Turyńczycy nie mieli nic do stracenia. Od początku drugiej połowy Allegri desygnował do gry Milika, ale zanim Polak doczekał się pierwszego kontaktu z piłką, Benfica prowadziła już 4:1. W 50. minucie w roli głównej znów wystąpił Rafa Silva, tym razem popisując się piękną podcinką nad Szczęsnym. Koncert gospodarzy trwał. Gdyby nie polski bramkarz, Juventus przegrywałby znacznie wyżej.

Juventusowi w końcu udało się zdobyć drugą bramkę. Piękną akcję Samuela Ilinga wykończył ładnym strzałem Milik.

Źródło: Getty Images Milik strzelił w Lizbonie

Dwie minuty później stadion w Lizbonie zamarł, gdy po zamieszaniu w polu karnym kontaktowego gola uzyskał Weston McKennie. 4:3! Szaleństwo. W 89. minucie mógł być remis, jednak świetną okazję zaprzepaścił Matias Soule.

Benfica utrzymała prowadzenie do końca i mogła świętować awans. Juventus musi bić się do samego końca o trzecią lokatę premiowaną grą w Lidze Europy.

16 goli w dwóch meczach grupy H

W drugim meczu grupy H piłkarze PSG pokonali Maccabi Hajfa aż 7:2 i również przypieczętowali sobie awans. Wszystkie gole w Parku Książąt strzelał tercet MNM, czyli Kylian Mbappe, Neymar, Leo Messi. Francuz i Argentyńczyk po dwa razy umieszczali piłkę w siatce rywali.

Źródło: Getty Images Tercet PSG w wielkiej formie

We wtorkowy wieczór skutecznością zaimponowali również piłkarze AC Milan. Mistrzowie Włoch wygrali w Zagrzebiu z Dinamem aż 4:0 i po porażce Salzburga z Chelsea awansowali w tabeli grupy E na drugie miejsce.

Pierwszej porażki w sezonie, wliczając wszystkie rozgrywki, doznali piłkarze Realu Madryt. Obrońcy tytułu, pewni już gry w 1/8 finału, przegrali na wyjeździe z RB Lipsk 2:3. Punkt Manchesterowi City wygarnęła natomiast inna niemiecka drużyna, Borussia Dortmund. Anglicy z wracającym na Signal Iduna Park Erlingiem Haalandem byli bliżej wygranej, ale nie potrafili wykorzystać rzutu karnego (Riyad Mahrez).

Real Madryt, Manchester City, Napoli, Bayern, Club Brugge, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund zespoły z awansem do 1/8 finału LM

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa E

FC Salzburg - Chelsea Londyn 1:2

Dinamo Zagrzeb - AC Milan 0:4



grupa F

Celtic Glasgow - Szachtar Donieck 1:1

RB Lipsk - Real Madryt 3:2



grupa G

Sevilla - FC Kopenhaga 3:0

Borussia Dortmund - Manchester City 0:0



grupa H

Benfica Lizbona - Juventus Turyn 4:3

Paris Saint-Germain - Maccabi Hajfa 7:2