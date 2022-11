Zadecydował podpunkt G. Takiej walki w Lidze Mistrzów dawno nie było

Wielkie szczęście Juventusu. Mimo porażki zagra w Lidze Europy Juventus może... czytaj dalej » W środowy wieczór paryżanie pokonali Juventus na jego terenie 2:1. Benfica rozbiła zaś na wyjeździe Maccabi Hajfa 6:1, wbijając aż pięć goli po przerwie, w tym ostatniego w 92. minucie. Okazało się, że trafienie Joao Mario było kluczowe dla losów rywalizacji w grupie H.

PSG i Benfica zakończyły fazę grupową z 14 punktami i identycznym bilansem bramek 16-7. Do tego w obu bezpośrednich spotkaniach padły remisy 1:1. Wyżej sklasyfikowana została drużyna z Portugalii, która strzeliła łącznie więcej goli na wyjeździe - dziewięć (przy sześciu ekipy mistrzów Francji).

Siódme kryterium

W regulaminie rozgrywek to dopiero siódme kolejne kryterium (podpunkt g artykułu 17.01), które stosuje się w przypadku remisu punktowego.

PSG i Benfica to jedyni z 32 uczestników fazy grupowej LM, którzy w tym sezonie nie doznali jeszcze ani jednej porażki w jakichkolwiek rozgrywkach.

Losowanie par 1/8 finału LM zaplanowano na poniedziałek w Nyonie.



Benfica win Group H on goals scored away from home in the section #UCLpic.twitter.com/vCukf4TRBA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2022

Liga Mistrzów 2022/2023. Kto awansował z grup do 1/8 finału?

Grupa A: Napoli, Liverpool

Grupa B: FC Brugge, FC Porto

Grupa C: Bayern Monachium, Inter

Grupa D: Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt

Grupa E: Chelsea, AC Milan

Grupa F: Real Madryt, RB Lipsk

Grupa G: Manchester City, Borussia Dortmund

Grupa H: Benfica, Paris Saint-Germain

Drużyny z pierwszych miejsc zmierzą się z tymi, które zajęły drugie miejsca i - będąc w uprzywilejowanej pozycji - mecze rewanżowe rozegrają na swoich stadionach. Oczywiście nie mogą na siebie trafić te zespoły, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Na tym etapie obowiązuje również zasada, że nie może dojść do spotkań drużyn z tego samego kraju.

Pierwsze spotkania 1/8 finału odbędą się 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego. Rewanże 7 i 8 marca oraz 15 i 15 marca.