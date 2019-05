Holender wiąże się z Zagłębiem. "Drużyna poszła do przodu"

Zobacz, co powiedział trener Zagłębia Lubin Ben van Dael po wygranej jego zespołu w starciu z Wisłą Kraków (3:1).

Zagłębie pod wodzą holenderskiego trenera w zakończonym sezonie zajęło szóste miejsce i do przedostatniej kolejki miało szanse na europejskie puchary. Włodarze klubu z Lubina byli zadowoleni z postawy zespołu prowadzonego przez van Daela i przedłużyli z nim umowę na kolejny sezon.

Poczucie stabilizacji

- Założenia, które przyjęliśmy w momencie rozpoczęcia współpracy, są realizowane, a drużyna pod wodzą Holendra poszła do przodu. Wierzymy, że po przepracowaniu letniego obozu przygotowawczego, dokonaniu pewnych korekt w składzie, dobra praca będzie kontynuowana i dzięki poczuciu stabilizacji, trener będzie mógł nadal z dobrymi efektami prowadzić nasz zespół - powiedział dyrektor sportowy Zagłębia Michał Żewłakow.



Van Dael trafił do Lubina rok temu latem i miał pracować w Akademii Zagłębia. Po zwolnieniu trenera Mariusza Lewandowskiego włodarze klubu postanowili powierzyć prowadzenie pierwszej drużyny Holendrowi. Początkowo miało to być rozwiązanie tymczasowe, ale drużyna prezentowała się na tyle dobrze, że postanowiono nic nie zmieniać.



Licząc jedynie mecze rozegrane w 2019 roku, Zagłębie było słabsze tylko od Piasta Gliwice, Cracovii i Legii Warszawa.