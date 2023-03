Absolutny debiutant w kadrze Santosa. Urodził się w Stanach Zjednoczonych

Lederman to jeden z 25 piłkarzy powołanych na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski. Nominacja młodego gracza Rakowa może być pewnego rodzaju zaskoczeniem, chociażby dlatego, że w kadrze nie ma bardziej doświadczonych Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Glika. Fernando Santos ogłosił pierwsze powołania. Są niespodzianki Fernando Santos... czytaj dalej »

"Lederman zwrócił moją uwagę"

Potencjał piłkarza jest spory, bo przed przyjściem do Częstochowy występował on w młodzieżówkach belgijskiego Gentu, a wcześniej trenował w słynnej La Masii, akademii należącej do Barcelony, gdzie w jednym zespole grał między innymi z Ansu Fatim.

Trener Santos nie ma wątpliwości, że wybór środkowego pomocnika urodzonego w 2000 roku w USA, byłego reprezentanta tego kraju do lat 17, to pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość.

- Mieliśmy okazję obserwować na żywo wszystkie drużyny grające w ekstraklasie, a ja byłem pod wrażeniem jego gry - podkreślił Portugalczyk podczas konferencji prasowej.

- Zwrócił moją uwagę i chcę zobaczyć go na treningu. Chcę zrozumieć, czy jego zaangażowanie w trakcie meczów ligowych będzie miało przełożenie na reprezentację - dodał szkoleniowiec Portugalii na mundialu w Katarze.

Oglądasz Wideo: tvn24 Santos: nie powołuję ze względu na wiek

W obecnym sezonie w barwach Rakowa Lederman rozegrał 15 spotkań, w tym sześć rozpoczynając w wyjściowym składzie. We wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 6019 minut, nie strzelając żadnego gola i notując jedną asystę.

W kadrze może zadebiutować 24 marca, gdy Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje mistrzostw Europy z Czechami w Pradze (piątek, 20.45). Trzy dni później Polacy podejmą w Warszawie Albanię (poniedziałek, 20.45).

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Czechami i Albanią:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski.

pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Terminarz reprezentacji Polski w grupie E eliminacji Euro 2024 (mecze o 20.45)



24 marca 2023

Czechy - Polska



27 marca 2023

Polska - Albania



20 czerwca 2023

Mołdawia - Polska



7 września 2023

Polska - Wyspy Owcze



10 września 2023

Albania - Polska



12 października 2023

Wyspy Owcze - Polska



15 października 2023

Polska - Mołdawia



17 listopada 2023

Polska - Czechy