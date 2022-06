Boniek o meczu z Belgią: zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego?

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Michniewicz: ten mecz wyznacza kierunek, w jakim powinniśmy podążać Polska przegrała... czytaj dalej » W środowy wieczór Biało-Czerwoni remisowali do przerwy w Brukseli 1:1, ale w drugiej połowie stracili aż pięć bramek.

To najwyższa porażka reprezentacji od 8 czerwca 2010 roku. Wówczas Polacy także na wyjeździe ulegli w towarzyskim spotkaniu Hiszpanii 0:6.

Zbigniew Boniek skomentował mecz Belgia - Polska

"Porażka boli... Zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego? Teraz trzeba szybko dojść do siebie, bo za trzy dni Rotterdam, a we wtorek rewanż za dzisiejsze 6:1" - napisał po meczu Boniek, obecnie wiceprezydent UEFA.

Na inaugurację w grupie 4 dywizji A Biało-Czerwoni pokonali 1 czerwca we Wrocławiu Walię 2:1. Zawodnicy Czesława Michniewicza zmierzą się w kolejnych meczach LN w sobotę z Holandią w Rotterdamie, a we wtorek zagrają ponownie z Belgią, ale w Warszawie.



Porażka boli…. Zagraliśmy lepiej niż z Walią i co z tego? Teraz trzeba szybko dojść do siebie, bo za trzy dni Rotterdam, a we wtorek rewanż za dzisiejsze 6-1 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 8, 2022

Belgia - Polska 6:1 (1:1)

Bramki: Witsel (42.), De Bruyne (59.), Trossard (73., 80.), Dendoncker (83.), Openda (93.) - Lewandowski (28.).



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (84. Wout Faes), Yannick Carrasco (84. Thorgan Hazard) - Kevin De Bruyne (75. Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (84. Lois Openda), Eden Hazard (66. Leandro Trossard).



Polska: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46. Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81. Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46. Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (67. Matty Cash) - Robert Lewandowski (69. Adam Buksa).