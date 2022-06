Krychowiak w trudnej sytuacji. "Na dzisiaj wiem, że muszę wrócić do Rosji"

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Nowinka technologiczna na ostatnim treningu Polaków przed wylotem do Belgii Piłkarska... czytaj dalej » Środowy mecz Ligi Narodów z Belgią w Brukseli będzie czwartym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Czesława Michniewicza. W trzech dotychczasowych Biało-Czerwoni pozostają niepokonani - wygrali dwa, a raz zremisowali.

Cały czas ma kontrakt

We wtorkowej konferencji wziął udział Grzegorz Krychowiak. Pomocnik reprezentacji jest zawodnikiem FK Krasnodar i obecna umowa wiąże go do końca czerwca 2024 roku.

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie odszedł z rosyjskiego klubu i dzięki specjalnym regulacjom UEFA dokończył sezon w Grecji w AEK Ateny. Nowych przepisów nie ma i Krychowiak będzie musiał wrócić do Kraju Krasnodarskiego.

- Najważniejsze jest dla mnie, aby grać, bo to sprawia mi przyjemność. Mundial jest pod koniec roku i każdy zawodnik marzy, aby na niego pojechać. Jest wielu piłkarzy, którzy mocno pracują, aby zrealizować ten cel. Nie wiem, jak się to wszystko potoczy. Na dzisiaj wiem, że muszę wrócić do Rosji i zacząć tam przygotowania. Muszę porozmawiać z klubem i zobaczyć, jak oni to widzą - mówił Krychowiak.

- Mam kontrakt, jestem zobowiązany wobec tego klubu. Jest taka opcja, że zostanę. Jest tyle znaków zapytania, że trudno coś więcej powiedzieć. Rozmawiam z agentem, kluby dzwonią. Dwie strony muszą podjąć decyzję. Najważniejsze, abyśmy razem podjęli decyzję, która będzie odpowiadała mi i im - dodał.

W środę Krychowiak będzie jednak myślał tylko o pokonaniu Belgów, którzy wystąpią bez kontuzjowanego napastnika Chelsea Romelu Lukaku. Początek spotkania o godz. 20.45.

- Nie jest łatwo zastąpić takiego zawodnika. Belgia ma wielu utalentowanych piłkarzy, którzy wejdą na boisko i grali na takim samym albo podobnym poziome Wydaje mi się, że to nie będzie dla nich problem. Czeka nas bardzo trudne spotkanie z wymagającym zespołem. Zrobimy wszystko, aby wygrać ten mecz i pokazać się z jak najlepszej strony - zapewnił doświadczony pomocnik.

Po spotkaniu w Brukseli Polaków czekają jeszcze mecze z Holandią w Rotterdamie 11 czerwca oraz kolejny z Belgią 14 czerwca w Warszawie.

