Michniewicz opisał Belgów słowami słynnego trenera

W ubiegłą środę Biało-Czerwoni zainaugurowali rozgrywki Ligi Narodów meczem z Walią. Pokonali ten zespół we Wrocławiu 2:1.



Kolejne dwa spotkania grupy 4. dywizji A Biało-Czerwoni rozegrają na wyjeździe - 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie. Natomiast 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.

Michniewicz przed meczem z Belgią

Gwiazda reprezentacji Belgii nie zagra z Polską Duże osłabienie... czytaj dalej » Selekcjoner potwierdził podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie, że wszyscy kadrowicze trenują normalnie przed najbliższymi meczami. Michniewicz ma więc komfort pracy. Belgowie nie wystąpią w najmocniejszym składzie. Trener przypomniał też ostatnią porażkę najbliższych rywali w Lidze Narodów z Holandią 1:4.

- Belgowie mieli wówczas swoje dobre momenty i spychali rywali do defensywy - przypomniał. - Gole stracili głównie po kontrach. Spodziewamy się w środę drużyny, która łatwo dochodzi do sytuacji bramkowych. Postaramy się im to utrudnić. Wiemy, że to jest bardzo dobry zespół. My szykujemy się na całą belgijską drużynę, a nie na poszczególnych piłkarzy - powiedział Michniewicz.

Szanse Polaków

Selekcjoner posłużył się wypowiedzią słynnego trenera, a obecnie szkoleniowca Holendrów Louisa Van Gaala, która brzmiała; "Belgia pojedzie na mistrzostwa do Kataru jako zespół, który ma najlepszych piłkarzy świata, co nie znaczy, że ma najlepszą drużynę świata".

- Tak do tego podchodzimy. To jest olbrzymie wyróżnienie dla nas, że zagramy z zespołem, który odgrywa taką rolę w świecie. Mamy świadomość, że spotkanie będzie bardzo trudne, ale na tle takiego przeciwnika możemy zobaczyć mankamenty w naszej grze (...). My też chcemy stwarzać sytuacje, utrzymywać piłkę, a nie tylko skupiać się na grze obronnej. Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapewnił Michniewicz.

- Pragniemy zagrać podobnie, jak z Walią i Szwecją - kontynuował. - Dla nas szanse stwarzają się po stałych fragmentach gry, po kontratakach czy po ataku pozycyjnym. Pracowaliśmy nad tym ostatnim elementem ostatnio na treningach. W takiej grze upatruję naszych szans (...). Mamy swoje atuty i dobrych piłkarzy. My każdym meczem musimy sobie odpowiadać na pytanie, czy jesteśmy w stanie grać na takim poziomie, jak Belgowie. To jest nasz cel, by uzyskać odpowiedzi na pytanie - gdzie nas będzie bolało po meczu? - zauważył trener Biało-Czerwonych.

TERMINARZ LIGI NARODÓW