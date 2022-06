Brutalne zachowanie Witsela. Już raz zrobił ogromną krzywdę Polakowi

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Do brutalnego zachowania Witsela doszło w 36. minucie meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. W walce o górną piłkę zawodnik Borussii Dortmund uderzył łokciem skaczącego w górę Krychowiaka.

Źródło: PAP / EPA / Stephanie Lecocq Axel Witsel zaatakował łokciem Grzegorza Krychowiaka

Słowacki sędzia Ivan Kruzliak "wycenił" ten faul na żółtą kartkę. Całą sytuację w mediach społecznościowych skomentował były międzynarodowy arbiter Marcin Borski.

"Była ona o mocnym zabarwieniu pomarańczowym" - napisał.



38' - opóźniona żółra kartka dla Witschela wymuszona prawdopodobnie przez VAR /wbrew prokotołowi/. A byla o mocnym zabarwieniu "pomarańczowym". Aż Belga łokieć rozbolał od twarzy Krychowiaka. #BELPOL — Marcin Borski (@BorskiMarcin) June 8, 2022

Witsel prawie zakończył karierę Wasilewskiego

Witsel był antybohaterem sytuacji z Polakiem już w 2009 roku. 19-letni wówczas zawodnik Standardu Liege w spotkaniu ligi belgijskiej z Anderlechtem spowodował bardzo groźną kontuzję Marcina Wasilewskiego.

Podczas jednej z akcji młody pomocnik wpadł z pełnym impetem w polskiego obrońcę. Wasilewski doznał przy tym otwartego złamania nogi, co skończyło się wielomiesięczną przerwą w grze.



Ask Witsel how it feels to have snapped Wasilewski's leg pic.twitter.com/IpU5tvP45O — Harry (@Haroldinho1209) February 22, 2019





Belgia - Polska 6:1 (1:1)

Bramki: Witsel (42), De Bruyne (59), Trossard (73, 80), Dendoncker (83), Openda (93) - Lewandowski (28)



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (84, Wout Faes), Yannick Carrasco (84, Thorgan Hazard) - Kevin De Bruyne (75, Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (84, Lois Openda), Eden Hazard (66, Leandro Trossard).



Polska: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46, Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81, Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46, Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (67, Matty Cash) - Robert Lewandowski (69, Adam Buksa).