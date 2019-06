Szkoci bezradni w Brukseli. Belgia nadal bez straty punktu

Tego jeszcze nie grali. Eden Hazard od dłuższego czasu łączony jest z transferem do Realu Madryt, co miałoby być spełnieniem dziecięcych marzeń. Jednak podwójny ruch Królewskich latem to nowość. Zdaniem mediów Belg na Santiago Bernabeu miałby przejść razem z Jose Mourinho.

Piłkarze prowadzeni przez trenera Roberto Martineza przed starciem w Brukseli poradzili sobie z Rosją (3:1), Cyprem (2:0) oraz Kazachstanem (3:0). We wtorek planowali tę serię przedłużyć i udało im się to bez większych problemów.

Trzecia drużyna poprzedniego mundialu była co najmniej o klasę lepsza od brytyjskiego rywala. Przebieg boiskowych wydarzeń kontrolowała od pierwszej do ostatniej minuty. Wystarczy wspomnieć, że Belgowie mieli tego dnia aż 26 strzałów, z czego aż jedenaście celnych. Wygraną trzema bramkami można więc traktować za najmniejszy wymiar kary.

Wśród "Czerwonych Diabłów" brylował bohater najgłośniejszego dotychczas transferu ostatnich dni. Eden Hazard we wtorek co chwila udowadniał, że zasługiwał na przejście do Realu Madryt. Defensywę Szkotów ośmieszał wielokrotnie, miał też kolosalny wpływ na pierwszego gola. Tuż przed przerwą dograł do Lukaku, a ten głową skierował piłkę do siatki.

Lukaku zdobył też bramkę numer dwa, tym razem dobijając strzał De Bruyne. Pomocnik Manchesteru City dorzucił także swoje trafienie w samej końcówce, zwieńczając efektowną wygraną i jeszcze bardziej efektowną grę Belgów.

W drugim wieczornym meczu grupy I Rosja pokonała 1:0 Cypr po trafieniu Aleksieja Jonowa. Wcześniej (o godz. 16) Kazachstan rozgromił 4:0 San Marino. Belgia jest liderem grupy z kompletem 12 punktów w czterech meczach, Rosja ma punktów dziewięć.

Wyniki wtorkowych meczów eliminacyjnych:

Grupa H

Albania - Mołdawia 2:0

Andora - Francja 0:4

Islandia - Turcja 2:1

Grupa C

Białoruś - Irlandia Północna 0:1

Niemcy - Estonia 8:0



Grupa E

Azerbejdżan - Słowacja 1:5

Węgry - Walia 1:0

Grupa I

Kazachstan - San Marino 4:0

Belgia - Szkocja 3:0

Rosja - Cypr 1:0

Grupa J

Grecja - Armenia 2:3

Włochy - Bośnia i Hercegowina 2:1

Liechtenstein - Finlandia 0:2.