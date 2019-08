Romelu Lukaku o krok od Interu. W czwartek ma przejść testy

10.07 | Napastnik reprezentacji Belgii Romelu Lukaku został zaprezentowany jako nowy zawodnik Manchesteru United. Czerwone Diabły zrobiły to w iście hollywoodzkim stylu. - To wielka osobowość i wielki piłkarz - ocenił menedżer Jose Mourinho.

Inter leci bez Icardiego. Odpoczynek czy transfer? Gdzie zagra w... czytaj dalej » Reprezentant Belgii był numerem jeden na liście życzeń trenera Interu Antonio Conte od samego początku letniego okna transferowego. Szefowie United wcześniej odrzucili kilka ofert z Mediolanu, ale ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie. Ostatecznie na konto "Czerwonych Diabłów" wpłynie 65 milionów funtów plus 12 milionów w dodatkach.

Jak w kalejdoskopie

W ostatnim czasie Lukaku dostał od angielskiego klubu pozwolenie na treningi z Anderlechtem. Potem piłkarz odmówił powrotu na Wyspy Brytyjskie, aby w ten sposób wymusić transfer.

Pojawił się również temat wymiany z Juventusem, aby za Belga na Old Trafford przeniósł się Paulo Dybala. Argentyńczyk jednak nie porozumiał się z MU w kwestii kontraktu indywidualnego. To pozwoliło Nerazzurrim wrócić do gry o zawodnika. Ostatecznie napastnik podpisze nową umowę po przejściu testów medycznych. Ma się to stać w czwartek.

W poprzednim sezonie Romelu Lukaku w barwach klubu z Manchesteru wystąpił w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 15 goli i zanotował cztery asysty. Łącznie spędził na boisku ponad trzy tysiące minut.