Ława przysięgłych nie była w stanie wydać wyroku. Będzie kolejny proces Ryana Giggsa

W ubiegłym tygodniu ława przysięgłych sądu w Manchesterze nie wydała wyroku w procesie, który trwał ponad trzy tygodnie. Prokuratura zdecydowała o kolejnym rozpatrzeniu sprawy.

"Siedmioosobowa ława przysięgłych nie była w stanie wydać wyroku. Kolejny proces w tej sprawie rozpocznie się w przyszłym roku" - podaje agencja Reutera, powołując się na doniesienia dziennika "The Guardian".

Walia bez Giggsa podczas Euro. Legenda oskarżona o napaść na dwie kobiety Ryan Giggs został... czytaj dalej » Giggs jest oskarżony o napaść na byłą partnerkę Kate Greville. Według aktu oskarżenia zachowanie byłego piłkarza wobec kobiety miało znamiona "izolacji, poniżenia, nękania, upokorzenia oraz znęcania się".



Walijczyk zaatakował Greville w ich domu w dzielnicy Worsley w Manchesterze oraz dodatkowo zaatakował także jej siostrę Emmę, która stanęła w jej obronie. Po tym zdarzeniu musiał zrezygnować z prowadzenia reprezentacji Walii z powodu aresztowania przez policję.

"Jak kłócące się dzieci"

Prawnikiem Giggsa jest Chris Daw, który działał już na rzecz innych wybitnych piłkarzy. Bronił w sądzie m.in byłego kapitana reprezentacji Anglii i Chelsea FC Johna Terry'ego, który w 2012 roku został uznany za winnego rasistowskiego znęcania się nad Antonem Ferdinandem w trakcie meczu Chelsea z Queens Park Rangers.



Obrońca Giggsa uważa, że ten nigdy nie użył bezprawnej przemocy wobec Greville, a zarzuty - według Dawa - były oparte "na zniekształceniu, wyolbrzymieniu i kłamstwie".



Giggs przyznał się jedynie do "drobnego i przypadkowego dotyku" podczas sporu o telefon komórkowy, ale zdecydowanie zaprzeczył jakoby miał celowo uderzyć partnerkę w głowę.



"Zachowywali się jak kłócące dzieci, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że mój klient byłby w stanie coś zrobić Kate Greville" - dodał Daw.



Oskarżony na czas procesu był wypuszczony z aresztu za kaucją pod warunkiem, że nie będzie miał kontaktu z żadną z sióstr i nie będzie się do nich zbliżał.



Former Manchester United player Ryan Giggs to face retrial on domestic violence charges after previous jury discharged https://t.co/K7IXANXBxV — BBC News (UK) (@BBCNews) September 7, 2022





Legenda Walii i Manchesteru United

W momencie domniemanego przestępstwa Giggs był selekcjonerem reprezentacji Walii, ale po zatrzymaniu przez policję zrezygnował - najpierw tymczasowo, a później definitywnie - z tej funkcji. W konsekwencji ominęły go mistrzostwa Europy w ubiegłym roku. Zastąpił go Robert Page, pod którego wodzą Walijczycy wyszli z grupy, by w 1/8 finału przegrać z Danią (0:4).

Giggs, walijska legenda, całą karierę spędził w Manchesterze United, w barwach którego zdobył 13 tytułów mistrza Anglii, cztery razy Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi oraz dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów.