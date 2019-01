Kolejny transferowy cel Bayernu. "Chcemy go mieć"

09.01.2019 | Reprezentant Francji Benjamin Pavard został piłkarzem Bayernu Monachium. Obrońca VfB Stuttgart przeniesie się do ekipy z Bawarii po zakończeniu sezonu.

Benjamin Pavard przechodzi do Bayernu

Gwiazda Alphonso Daviesa błyszczy z pełną mocą. 17-latek po raz kolejny udowodnił, że jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem. Kanadyjczyk, który zimą przeniesie się do Bayernu, miał dwie asysty i strzelił dwa gole w starciu z Minnesotą United. Jego Vancouver Whitecaps pokonało rywala 4-2. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W Bayernie Monachium powoli kończy się czas piłkarzy, którym znacznie bliżej do emerytury, aniżeli do walki o najwyższe cele. Po sezonie z klubem pożegnają się 35-letni Franck Ribery oraz 34-letni Arjen Robben. Ten sam los może spotkać 33-letniego obrońcę Rafihnę. W klubie z Bawarii zrozumiano, że potrzebna jest świeża krew. Pierwsze efekty już są widoczne.

Jeszcze latem zeszłego roku potwierdzono transfer niezwykle utalentowanego zawodnika Vancouver Whitecaps Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk przeniósł się do Bayernu przed przerwą zimową, kwota transferu wyniosła 10 milionów euro. 18-latek ma już w drugiej części sezonu otrzymywać szanse w pierwszym zespole.

Drugim krokiem był Benjamin Pavard. 22-latek świetnie spisywał się podczas mistrzostw świata. Turniej dla niego i reprezentacji Francji skończył się zdobyciem złotych medali. Nowy sezon rozpoczął w VfB Stuttgart, ale transfer do większego klubu był oczywistością. W końcu Bayern zdecydował się wyłożyć 35 milionów euro. Stuttgart musiał ofertę zaakceptować, a Pavard przeniesie się do Monachium 1 lipca.

Następny na liście jest Callum Hudson-Odoi. 18-latek od dłuższego czasu błyszczy w barwach klubów młodzieżowych Chelsea, dostał nawet już kilka szans w pierwszym zespole. - Callum bardzo nam się podoba i chcemy mieć go u siebie - jasno stwierdził dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić podczas zimowego zgrupowania w Katarze.

Czwarta oferta

Chelsea nie zamierza jednak łatwo się poddawać w kwestii Hudsona-Odoia. Pierwsze trzy oferty Bayernu zostały odrzucone. Sprawę ma rozwiązać czwarta oferta w wysokości aż 35 milionów funtów. Tyle ma kosztować zawodnik, który na dobre jeszcze nie zagościł w podstawowym składzie The Blues. - Tak po prostu wygląda rynek transferowy - skomentował Salihamidzić. - Musimy sprowadzać do siebie piłkarzy, którzy wzmocnią nasz potencjał. Callum może pochwalić się niesamowitym dryblingiem, jest szybki. Chcemy go kupić - dodał dyrektor sportowy klubu z Monachium.

Bayern obecnie przebywa na zgrupowaniu w Dausze, gdzie przygotowuje się do drugiej części sezonu. Po 17 kolejkach liderem Bundesligi jest Borussia Dortmund z dorobkiem 42 punktów. Bawarczycy zajmują drugą lokatę ze stratą sześciu punktów do BVB.