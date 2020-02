Bayern boi się koronawirusa. Selfie z kibicami niewskazane

- Mamy tu taki zwyczaj, że każdego ranka witamy się ze sobą uściskiem dłoni. Zaprzestaliśmy jednak tego na polecenie naszego klubowego lekarza - powiedział szkoleniowiec klubu z St James' Park Steve Bruce.

- Na szczęście mamy tu znakomitego specjalistę, który informuje nas na bieżąco, jak powinniśmy postępować. Jak każdy jesteśmy przyklejeni to ekranu telewizora i śledzimy co wydarzy się dalej, ale mamy nadzieję, że sytuacja nie pogorszy się w naszym kraju - stwierdził trener angielskiego zespołu.

To właśnie na oddział chorób zakaźnych w szpitalu w Newcastle trafili pierwsi pacjenci, u których stwierdzono koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Środki ostrożności podjęte przez angielski zespół nie mogą dziwić.

- W zamkniętych przestrzeniach, z jakimi mamy tu do czynienia, musimy być szczególnie uważni - dodał Bruce.

Zakaz podawania dłoni nie wpłynął jednak na kontakty towarzyskie między piłkarzami poza ośrodkiem treningowym. Zawodnicy Newcastle urządzili ostatnio grilla, świętując wspólnie 31. urodziny argentyńskiego obrońcy Federico Fernandeza.

Proszą kibiców o zrozumienie

Tymczasem w Monachium władze Bayernu w piątek odradziły piłkarzom mistrza Niemiec bliższe interakcje z kibicami.

"Bazując na zaleceniach Instytutu Roberta Kocha, szef oddziału medycznego Bayernu prof. dr Roland Schmidt zasugerował piłkarzom bawarskiego klubu, by do odwołania nie rozdawali autografów, ani nie pozowali do zdjęć z fanami" - czytamy w piątkowym oświadczeniu władz monachijskiego klubu.



Coronavirus: Maßnahmen des #FCBayern.



https://t.co/wqZgqYjYy5 — FC Bayern München (@FCBayern) February 28, 2020





Specjalne zalecenia nie tyczą się wyłącznie ekipy z Bawarii. W środku tygodnia władze Bundesligi wydały je dla klubów dwóch najwyższych klas rozgrywkowych.

"Prosimy naszych kibiców i wszystkich goszczących na naszych treningach oraz meczach o zrozumienie" - dodano w oświadczeniu.

Jak dowiadujemy się z niemieckich mediów, epidemia koronawirusa może wpłynąć nie tylko na bieżący sezon, ale także na przygotowania do kolejnych rozgrywek. Bayern dokładnie monitoruje rozwój sytuacji w Chinach i możliwe, że będzie zmuszony do zmiany swoich letnich planów. Mistrzowie Niemiec w przerwie między sezonami mają udać się do Azji. Jak dotąd nie podjęto decyzji, by odwołać wspomniany wyjazd.