Bayern przybity. "To strasznie przykre"

Bayern nie zagra w półfinale, choć był przed tym dwumeczem zdecydowanym faworytem. Po golu Lewandowskiego w rewanżu, gdy niemiecki zespół prowadził, wydawało się, że jest w stanie strzelić kolejnego i rozstrzygnąć wszystko bez dogrywki.

Plany gospodarzy pokrzyżowała jedna szybka kontra Hiszpanów.

Gol Lewandowskiego i smutek całego Bayernu. Sensacyjne odpadnięcie z Ligi Mistrzów Spora... czytaj dalej » - To strasznie przykre, że straciliśmy gola pod sam koniec, mimo solidnej postawy w całym meczu. Zagraliśmy dobrze. Musimy winić tylko siebie za to, że nie strzeliliśmy więcej bramek. Przebieg spotkania nie odzwierciedla wyniku 1:1. Nic nie wskazywało na to, że strzelą nam gola, dobrze się broniliśmy. Zaakceptowanie tej porażki jest trudne - przyznał Mueller, który sam nie wykorzystał jednej świetne sytuacji.

Szczęście w Hiszpanii

Doświadczony zawodnik wrócił jeszcze do meczu sprzed tygodnia. W Hiszpanii monachijczycy zagrali słabo, wyjechali z bagażem jednego gola. Ale biorąc pod uwagę przebieg tamtego spotkania, można powiedzieć, że tylko jednego.

- Patrząc jednak na mecz tam, musimy być szczęśliwi, że przegraliśmy 0:1 - stwierdził Muellerem.

Według Juliana Nagelsmanna, trenera Bayernu, to mecz w Hiszpanii zadecydował o losach jego zespołu.

- Kluczowe było pierwsze spotkanie, nie byliśmy wtedy wystarczająco dobrzy. Dzisiaj rozegraliśmy jedno z naszych najlepszych spotkań w ostatnich tygodniach. Od początku graliśmy na dużej intensywności. Kreowanie sytuacji przeciwko zespołom broniącym tak głęboko nie jest jednak łatwe - przyznał szkoleniowiec.

W półfinale Villarreal zmierzy się zw zwycięzcą spotkania Liverpoolu z Porto. W pierwszym starciu tych drużyn angielski zespół wygrał 3:1. Rewanż w środę.

Wyniki i program rewanżowych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów:



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - *Villarreal 1:1 (0:0); pierwszy mecz - 0:1

*Real Madryt - Chelsea Londyn 2:3 po dogrywce (1:3, 0:1); 3:1



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica Lizbona (godz. 21.00; pierwszy mecz - 3:1)

Atletico Madryt - Manchester City (21.00; 0:1)



* - awans



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Real Madryt

Benfica Lizbona/Liverpool - Villarreal