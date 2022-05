Rozśpiewani kibice na fecie Bayernu. "Lewandowski, zostań!"

Saga dotycząca ewentualnego odejścia Polaka do Barcelony trwa od dobrych kilku tygodni. Sprawy nabrały rozpędu w środku kończącego się tygodnia, kiedy do mediów wypłynęła informacja, że Lewandowski, którego obecna umowa z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku, nie podpisze nowego kontraktu.

"Kto kłamie?". Lewandowski i dyrektor Bayernu dali Niemcom do myślenia Była oferta... czytaj dalej » Potwierdził to sam zainteresowany po kończącym sezon Bundesligi sobotnim meczu z Wolfsburgiem (2:2), w którym strzelił jednego z goli. Lewandowski nie wykluczył, że był to jego ostatni występ dla Bayernu i że już latem zmieni pracodawcę. W Monachium zdają się jednak mieć inne plany i niewykluczone, że letni transfer Polaka zostanie zablokowany i będzie mógł on odejść za darmo po zakończeniu kolejnych rozgrywek.

Kahn: Lewandowski wypełni kontrakt i basta

Właśnie takie stanowisko przedstawił w trakcie niedzielnej fety mistrzowskiej na Marienplatzu szef Bayernu Oliver Kahn. - Znamy tę panikę minionych lat. To nas nie martwi. Przedstawiliśmy Lewandowskiemu ofertę, którą odrzucił. Miał takie prawo. Fakt jest taki: wciąż ma ważny kontrakt i go zrealizuje. Basta - oświadczył były bramkarz, cytowany przez dziennik "Bild".

Podczas wielkiego świętowania swoje stanowisko w sprawie postanowili przekazać również kibice. Oni swojej ukochanej drużyny bez Polaka sobie nie wyobrażają. "Lewandowski, zostań!" - skandowali na kilka tysięcy gardeł.

pic.twitter.com/9gvYmSXz4W — (@DavidMrozz) May 15, 2022

W 385 ligowych występach w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Lewandowski zdobył w Bundeslidze 312 bramek, co daje średnią prawie 0,8 na mecz. Polak zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji wszech czasów. Przed nim jest tylko Gerd Mueller - 365 goli w 427 spotkaniach.