Potrzebował gola, strzelił trzy. Lewandowski samodzielnym wiceliderem klasyfikacji wszech czasów

Najlepszy snajper Bayernu wyrównał osiągnięcie Fischera przed tygodniem, zdobywając swoją 268. bramkę w niemieckiej ekstraklasie w konfrontacji z Werderem. Po sobotnim spotkaniu kapitanowi reprezentacji Polski pozostała już tylko pogoń za prowadzącym w klasyfikacji wszech czasów Gerdem Muellerem (365 goli).

Kolejny rekord o krok

Przebicie wyniku legendy niemieckiego futbolu będzie trudnym wyzwaniem dla Lewandowskiego, który w tym roku będzie obchodzić swoje 33. urodziny. W ostatnich sezonach niejednokrotnie potwierdzał jednak, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Jednym z rekordów, który miał pozostać na kartach historii Bundesligi już na zawsze, jest 40 bramek zdobytych przez Muellera w sezonie 1971/72. Przez blisko pół wieku nikt nie zdołał zbliżyć się do tego osiągnięcia. Dopiero w poprzednich rozgrywkach Lewandowski rozbudził dyskusje o przełamaniu magicznej granicy. Ostatecznie zatrzymał się na 34 trafieniach.

Teraz ma już na swoim koncie o jednego gola więcej niż w całym ubiegłym sezonie i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Bayernowi pozostało do rozegrania osiem spotkań w Bundeslidze.



35 - @lewy_official (@FCBayernEN) has scored 35 goals in this #Bundesliga season – only Gerd Müller has scored more in a single campaign (40 – 1971-72, 38 – 1969-70, 36 – 1972-73). Milestone. #FCBVFBpic.twitter.com/ZzxF8qjQoE — OptaFranz (@OptaFranz) March 20, 2021