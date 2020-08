"Lewy" tuż po finale zaczepił swojego szefa. Wyszeptał mu, dlaczego wygrali Ligę Mistrzów

Euforia w Bayernie trwa. "To może być początek nowej ery" Prezydent... czytaj dalej » Po cennym zwycięstwie 1:0 nad PSG i wywalczeniu potrójnej korony (triumf w lidze, krajowym pucharze i Lidze Mistrzów) piłkarze Bayernu długo nie chcieli opuścić murawy lizbońskiego Estadio da Luz. Rozentuzjazmowany Robert Lewandowski biegał z polską flagą, aż w końcu natknął się na prezesa. Pod wpływem emocji szepnął mu do ucha, co jego zdaniem przyczyniło się do wielkiego sukcesu monachijskiego klubu w minionym sezonie.

- Mieliśmy najlepszą ławkę rezerwowych. Dlatego wygraliśmy Ligę Mistrzów – miał powiedzieć Lewandowski.

To nie był jedyny wątek ich rozmowy, ale więcej szczegółów niemieckiemu dziennikowi "TZ" Rummenigge już nie ujawnił.

W niedzielę w roli zmienników na boisku pojawili się Niklas Suele, Ivan Perisić, Corentin Tolisso oraz Philippe Coutinho i każdy z nich wniósł wiele do gry triumfatorów Ligi Mistrzów.

Pieniądze to nie wszystko

Trudno uznać za przypadek, że Rummenigge zdecydował się upublicznić właśnie ten fragment ich rozmowy. W przeszłości Lewandowski krytykował politykę transferową Bayernu, zarzucając działaczom brak spektakularnych wzmocnień.

W ostatnim czasie bawarski klub pokazał jednak, że można skutecznie budować drużynę bez wydawania grubych milionów. Dość powiedzieć, że Alphonso Davies, Joshua Kimmich i Serge Gnabry kosztowali łącznie 25,5 mln euro. Z kolei za bohatera niedzielnego finału i strzelca jedynego gola Kingsleya Comana zapłacono Juventusowi raptem 21 mln euro.