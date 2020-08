Wzruszony Lewandowski ze specjalną dedykacją po finale

- To spełnienie marzenia, na które ciężko pracowałem wiele lat. To najwyższe trofeum w klubowej piłce, jakie może być - przyznał po meczu najlepszy obecnie polski piłkarz.

- Sukcesy też nakręcają, da mi to kopniaka, żeby dalej pracować ciężko. To nie koniec, jeszcze wiele lat grania. Cenimy sobie to, co udało nam się zdobyć. To przejdzie do historii na zawsze - dodał.

Najpierw przeszkodził słupek, później bramkarz. Lewandowski był bardzo blisko gola Tylko w... czytaj dalej » W piątek skończył 32 lata, nie zdobył w niedzielnym spotkaniu w Lizbonie bramki, ale zakończył sezon w Champions League z 15 trafieniami jako król strzelców. Wcześniej w finale LM grał tylko raz - w sezonie 2012/13, wówczas w barwach Borussii Dortmund. Trofeum wtedy nie udało się zdobyć.



- Radość jest ogromna, tak ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Tyle czasu się starałem, i ja, i drużyna, żeby zdobyć ten Puchar. Wygraliśmy wszystkie mecze, nikomu to się wcześniej nie udało. Bardzo jestem dumny z tej drużyny - dodał polski snajper.

Wyjątkowa dedykacja

Po meczu nie krył wzruszenia. Myślami był z tymi, którzy na co dzień go wspierają, ale też z ojcem, który zmarł, gdy Robert był jeszcze nastolatkiem. Jemu także zadedydował sukces.



- Dedykuję ten puchar mojej rodzinie, żonie i dzieciom, ale na pewno też mojemu tacie... - dodał ze łzami w oczach. - Chciałem podziękować wszystkim, którzy mi kibicują, dzięki temu wsparciu jest mi łatwiej - podkreślił.