Osiem najważniejszych momentów Lewandowskiego w Bayernie

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu do Barcelony

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Lewandowski od kilkunastu dni jest zawodnikiem Barcelony. Niedawno wrócił z tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywał się z nowymi kolegami do sezonu, i przyjechał do Monachium. We wtorek na dobre pożegnał się z piłkarzami i szefami Bayernu.

Bayern pożegnał Lewandowskiego wyjątkowym zdjęciem. "Szczególna historia sukcesu" Robert... czytaj dalej » Z tej okazji monachijski klub opublikował w mediach społecznościowych efektowne zdjęcie Lewandowskiego ze zdobytymi trofeami oraz podsumował na oficjalnej stronie osiem lat występów Polaka, wybierając osiem najważniejszych momentów.

30 sierpnia 2014. Pierwszy gol z 344

Lewandowski nie kazał długo czekać na ligowego gola. W drugiej kolejce sezonu 2014/2015 polski napastnik trafił do siatki w 10. minucie wyjazdowego meczu z Schalke (asystę zanotował Sebastian Rode). Osiem lat później tych goli uzbierało się łącznie 344.

22 września 2015. Pięć bramek w dziewięć minut

Bayernowi wyraźnie nie szło, gospodarze przegrywali do przerwy z VfL Wolfsburg 0:1. Trener Pep Guardiola od początku drugiej połowy wprowadził z ławki Lewandowskiego, który odmienił losy meczu. Dokładnie w dziewięć minut, w trakcie których wbił pięć goli i pobił kilka rekordów. Po kolei: najszybszy hat-trick (3 min i 22 s), najszybciej zdobyte cztery (5.42) i pięć (8.59) bramek. Nigdy także w meczu ligi niemieckiej rezerwowy nie strzelił pięciu goli. Wszystkie osiągnięcia wylądowały później w Księdze rekordów Guinnessa. Bayern wygrał 5:1.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski zachwycił nie tylko futbolowy świat

Sezon 2015/2016. Pierwszy dublet i armata

W maju 2016 roku Lewandowski miał wiele powodów do świętowania. Z monachijskim zespołem po raz pierwszy zdobył dublet - mistrzostwo Niemiec i krajowy puchar, a indywidualnie odebrał armatę, statuetkę dla najskuteczniejszego strzelca sezonu w Bundeslidze. Później dołożył jeszcze takich pięć.

Sezon 2019/2020. Lewandowski tworzy historię Ligi Mistrzów

W spotkaniu fazy grupowej przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad Lewandowski znów zapisał się w historii. Tym razem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W stolicy Serbii Polak zdobył cztery bramki w rekordowe 15 minut. Bayern wygrał 6:0 i postawił kolejny krok w drodze po puchar.

2020. Sześciokrotny

Sezon 2020/2021 okazał się najbardziej udanym rokiem w historii Bayernu, a Lewandowski walnie się do tego przyczynił. Sześć trofeów i łącznie 57 goli Polaka (34 w Bundeslidze, 15 w Lidze Mistrzów, 6 w Pucharze Niemiec i 2 w Klubowych Mistrzostwach Świata).

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski spełnił marzenie - wygrał Ligę Mistrzów

2020/2021. Uhonorowanie wyjątkowych osiągnięć

Ukoronowaniem wspaniałych występów Lewandowskiego w Bayernie był dwukrotny wybór kapitana reprezentacji Polski na Piłkarza Roku w plebiscycie FIFA (2020 i 2021). Do tego napastnik wygrał głosowanie w plebiscycie na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/2020.

Oglądasz Wideo: FIFA, Youtube/FC Bayern Lewandowski z nagrodą FIFA

Sezon 2020/2021. Lewandowski bije rekord nie do pobicia

Lewandowski w ostatniej kolejce rozgrywek przebił prawie półwieczne osiągnięcie Gerda Muellera, zdobywając bramkę numer 41. "Pobił rekord, który od dawna uważany był za nietykalny" - napisano na stronie Bayernu.

Oglądasz Wideo: ELEVEN SPORTS Rekordowy gol Lewandowskiego z Augsburgiem

Lato 2022. Koniec wspaniałej ery

14 maja, w ostatnim meczu sezonu z VfL Wolfsburg, Lewandowski strzelił ostatniego, 344. gola dla Bayernu. Bramki te przełożyły się na 19 trofeów. "Dziękujemy, Robercie!" - podsumował klub.