Pudło z karnego, później rehabilitacja. Lewandowski przypieczętował zwycięstwo

Trzy gole w siedem minut. Borussia zdemolowała Hannover Borussia Dortmund... czytaj dalej » Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Drużyna Markusa Weinzierla do stolicy Bawarii przyjechała jak na skazanie. Dość powiedzieć, że w trzech ostatnich ligowych starciach Stuttgart nie ugrał choćby punktu. Do tego znajdował się barażowym, 16. miejscu w tabeli. Na domiar złego żadna z ekip Bundesligi nie strzelała w tym sezonie tak rzadko jak VfB.

O trudniejszego rywala na przełamanie byłoby trudno. Bayern to przecież hegemon, drużyna, która w minionych latach rozgrywki ligowe wygrywała w cuglach. W trwającym sezonie trudne warunki monachijczykom stawia Borussia Dortmund (przed sobotnim meczem dziewięć punktów straty), ale to Lewandowskiego i spółkę poważnie w ostatnim czasie zmobilizowało. Bayern wygrał sześć kolejnych meczów, a Stuttgart miał być następną ofiarą. I był, ale Bawarczycy długo się męczyli.

Remis do przerwy

Zaczęło się zgodnie z planem. Nie minęło pięć minut, a gospodarze prowadzili. Duża w tym zasługa polskiego napastnika, który po zamieszaniu w polu karnym wyłożył piłkę do Thiago Alcantary i mógł cieszyć się z szóstej już asysty. Zapowiadało się na tęgie lanie, tymczasem gracze VfB nie zamierzali spuszczać głów.

Źródło: PAP/EPA/ANDREAS SCHAAD Thiago Alcantara dał Bayernowi prowadzenie

Allianz Arenę po upływie niespełna pół godziny gry w osłupienie wprawił Anastasios Donis. Grek perfekcyjnie przymierzył sprzed pola karnego, a piłka wpadła w samo okienko bramki Manuela Neuera.

Bayern był skonsternowany. Ruszył, by odzyskać prowadzenie, ale do przerwy był zupełnie niegroźny.

Słupek Lewandowskiego, później poprawka

Wymiana ciosów w Bundeslidze i kosmiczna asysta byłego legionisty Ondrej Duda nie... czytaj dalej » Poczynaniami swoich piłkarzy wyraźnie poirytowany był Niko Kovac. Po zmianie stron Javiego Martineza zastąpił Serge Gnabry i - jak się okazało - był to strzał w dziesiątkę chorwackiego trenera. To młody Niemiec w głównej mierze zapracował na drugiego gola dla swojej ekipy. W 55. minucie Gnabry uderzył wolejem, a tor lotu piłki przeciął Christian Gentner, zupełnie myląc bramkarza Rona-Roberta Zielera.

Chwilę później świetną szansę zmarnował Lewandowski, a była to tylko zapowiedź koszmarnych dla niego minut. Polak mógł rozstrzygnąć spotkanie, ale z rzutu karnego, który sam wywalczył, trafił tylko w słupek. To ewidentnie nie był mecz kapitana reprezentacji Polski.

Na jego szczęście skuteczniejszy był Leon Goretzka. Po rzucie rożnym pomocnik mistrzów Niemiec celnie główkował i Monachium odetchnęło. Było 3:1.

Mecz był rozstrzygnięty, ale o poprawę humoru zadbał jeszcze Lewandowski. Snajper otrzymał świetne prostopadłe podanie od Joshuy Kimmicha i tym razem już się nie pomylił - spokojnie minął Zielera i kopnął do pustej bramki. Dla Polaka to 12. gol w sezonie. Do lidera klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi - Luki Jovicia z Eintrachtu Frankfurt - traci już tylko jedno trafienie.

Bayern nie zachwycił, ale przynajmniej nie powiększyła się jego strata do prowadzającej Borussii, która w dalszym ciągu ma sześć punktów przewagi.

Bayern - VfB Stuttgart 4:1

Bramki: Alcantara (4.), Gentner (sam. 55.), Goretzka (71.), Lewandowski (84.) - Donis (26.)

Wyniki 19. kolejki Bundesligi:

Hertha - Schalke 2:2

Borussia Dortmund - Hannover 5:1

Freiburg - Hoffenheim 2:4

Mainz Nuernberg 2:1

Moenchengladbach - Augsburg 2:0

Wolfsburg - Leverkusen 0:3

Werder - Eintracht 2:2

Bayern - Stuttgart 4:1

Duesseldorf - RB Lipsk