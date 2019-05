Krytykowany Kovac z podwójną koroną w Niemczech. "Siła mentalna kluczem do sukcesu"

Robert Lewandowski bohaterem finału Pucharu Niemiec. W 85. minucie Polak wykorzystał świetną okazję i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza RB Lipsk. To był jego drugi gol w finale, a siódmy w całych rozgrywkach. Bayern wygrał Puchar Niemiec, pokonując Lipsk 3:0.

- Poza Ligą Mistrzów to był dla nas bardzo udany sezon. Nie było łatwo, ale na koniec liczą się zdobyte tytułu - powiedział Robert Lewandowski po finale Pucharu Niemiec, w którym strzelił dwa gole. Bayern pokonał RB Lipsk 3:0.

Ten sezon był pierwszym dla ekipy ze stolicy Bawarii pod wodzą chorwackiego szkoleniowca. Kovac przez długi czas był krytykowany, ale ostatecznie może uznać premierowy rok pracy w Bayernie za udany.

Wprawdzie w Lidze Mistrzów zespół odpadł w 1/8 finał po starciach z angielskim Liverpoolem, ale w kraju monachijczycy nie mieli sobie równych. Po raz siódmy z rzędu zdobyli mistrzostwo, a w sobotnim finale Pucharu Niemiec nie dali szans RB Lipsk (3:0). Dwa gole strzelił Robert Lewandowski, a jednego Francuz Kingsley Coman.

Nigdy nie stracił wiary w zespół

- Pokazaliśmy naszą siłę mentalną. Nigdy nie straciłem wiary w zespół, choć pewnie powiecie, że skoro tak mówię, to jestem szalony. W Bayernie zawsze rozpoczyna się sezon z jasnymi celami. Chodzi o zdobywanie tytułów. Byliśmy w pewnej chwili od tego naprawdę daleko, ale potem drużyna wykonała fantastyczną pracę. Przełomowa była wygrana nad Benficą w Lidze Mistrzów pod koniec listopada. Od tego momentu przegraliśmy tylko dwa spotkania. Jeden w Bundeslidze przeciwko Bayerowi i potem u siebie z Liverpoolem. Tak że zawsze trzeba wierzyć.

- Jestem optymistą, ale nie marzycielem. Potrzebowaliśmy odpowiedniej stabilizacji na początku sezonu i to nam się udało. Kiedy się poddajesz, nie masz szans na sukcesy. To jest siła tego zespołu i tego klubu.

- To również pokazuje mój charakter. Nie umiem się poddawać, nawet, gdy jest naprawdę trudno. Rezygnacja się to pierwszy krok do upadku. Coś takiego dla mnie po prostu nie istnieje – dodawał Kovac.

Jeszcze nie myśli o przyszłości

Trener jest związany z Bayernem umową do końca czerwca 2021 roku. W ciągu ostatniego sezonu wielokrotnie pojawiały się doniesienia, że może stracić pracę. Spekuluje się, że "podwójna korona" może go jednak uratować przed zwolnieniem.

- Cieszę się, że ten sezon zakończył się tak szczęśliwie. Teraz nie mogę się doczekać wakacji, bo rozgrywki były trudne. Nie myślę jeszcze o początku kolejnego sezonu. Potrzebuję prawdziwego relaksu przez kilka tygodni. Potem będziemy przygotowywać się do następnego roku. Zaplanujemy też treningi i transfery – zakończył chorwacki szkoleniowiec.

