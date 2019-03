Loew poirytował swoją decyzją szefów Bayernu. "Termin i okoliczności wątpliwe"

We wtorek Loew poinformował, że nie zamierza więcej korzystać z trzech mistrzów świata z 2014 roku - Matsa Hummelsa, Jerome'a Boatenga i Thomasa Muellera. Selekcjoner osobiście przekazał im tę decyzję podczas wizyty w Monachium, w której towarzyszył mu menedżer reprezentacji Oliver Bierhoff.

Jak zwróciły uwagę władze bawarskiego zespołu, spotkanie nie było wcześniej umówione, a wizyta była niespodziewana.

Zdziwienie w oświadczeniu

"Ostatni mecz drużyna narodowa rozegrała 19 listopada 2018. Jesteśmy poirytowani, że zawodnicy i opinia publiczna zostali poinformowani o tym trzy i pół miesiąca później, tuż przed przełomowymi meczami - z VfL Wolfsburg w walce o tytuł w Bundeslidze i kilka dni później rewanżem z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów" - napisano w oświadczeniu władz klubu.

"Termin i okoliczności ogłoszenia tej decyzji zarówno dla piłkarzy, jak i społeczeństwa są wątpliwe" - dodano.

Przypomniano też, że 29-letni Mueller rozegrał w kadrze 100 meczów, a starsi o rok Boateng i Hummels - odpowiednio - 76 i 70, co daje łącznie niebagatelną liczbę 246 w czasie "niezwykle udanej dekady, z mistrzostwem świata z 2014 roku na czele" i podkreślono, że "Bayern z olbrzymim szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć z zespołem narodowym".

W sobotę Bayern, z Robertem Lewandowskim w składzie, podejmie siódmy w tabeli VfL Wolfsburg. Monachijczycy po ostatniej serii zwycięstw dogonili Borussię Dortmund, samodzielnie prowadzącą w tabeli od kilku miesięcy. W następną środę mistrzów Niemiec czeka druga potyczka z Liverpoolem, której stawką będzie awans do ćwierćfinału Champions League. W pierwszym meczu w Anglii było 0:0.

Poza tym, że wszyscy trzej mieli udział w triumfie Niemców w mundialu pięć lat temu, to byli też w drużynie, która całkowicie zawiodła i sensacyjnie odpadła po fazie grupowej z ubiegłorocznych MŚ w Rosji.

Zostało dwóch

Po tej decyzji Loewa z drużyny, która zdobyła tytuł w 2014 roku, na powołania liczyć mogą już tylko dwaj zawodnicy - bramkarz Bayernu Manuel Neuer i pomocnik Realu Madryt Tony Kroos. Pierwszy z nich do niedawna był pewny miejsca w podstawowym składzie, ale to też ma się zmienić. Szkoleniowiec Niemców zapowiedział, że w tym roku będzie dawał szanse Marcowi-Andre ter-Stegenowi z FC Barcelona.

- Nadszedł czas, by skupić się na przyszłości. Chcemy, by drużyna zyskała nowe twarze. Jestem przekonany, że to dobra decyzja. Młodzi kadrowicze dostaną miejsce i czas - tłumaczył selekcjoner.

Niemcy rozpoczną udział w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy 20 marca meczem z Serbią w Wolfsburgu.