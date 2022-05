Sensacyjne doniesienia z Niemiec. Bayern chce mieć gwiazdę Liverpoolu?

Obaj zawodnicy są w bardzo podobnej sytuacji, ich umowy obowiązują tylko do końca przyszłego sezonu. Polakiem od dłuższego czasu poważnie interesuje się FC Barcelona. Poniedziałkowe doniesienia za naszą zachodnią granicą zbiegły się w czasie z informacjami hiszpańskich mediów, które przekonują, że w Katalonii panuje optymizm względem transferu Lewandowskiego. Lewandowski na okładce. "Oburzony ofertą Bayernu" "Złość Roberta... czytaj dalej »

"Lewy" i Mane mogą zagrać razem

- Niech to będzie niespodzianka! Musimy zobaczyć, jakie są możliwości. Mamy kilka ciekawych pomysłów - powiedział tajemniczo dyrektor sportowy mistrzów Niemiec Hasan Salihamidzić zapytany o transfery po ostatnim meczu ze Stuttgartem.

Według niemieckiej stacji Sky jednym z nich jest właśnie Mane. Dziennikarze są zdania, że Senegalczyk może być zirytowany swoją sytuacją kontraktową. Liverpool obecnie koncentruje się przede wszystkim na przedłużeniu umowy Mohameda Salaha.

"Transfer tego lata kosztowałby dużo pieniędzy, ale Bayern poradziłby sobie z jego pensją. W Liverpoolu podobno zarabia poniżej 20 milionów euro rocznie" - czytamy w internetowym serwisie sport.sky.de.

Dowiadujemy się również, że Mane mógłby też zastąpić w Monachium Serge'a Gnabryego, którego umowa zbliża się do końca. Senegalczyk z powodzeniem radzi sobie zarówno na pozycji środkowego napastnika, jak i skrzydłowego.

Źródło: Getty Images Sadio Mane i Robert Lewandowski w meczu Liverpoolu z Bayernem

Spekulacje podsyca fakt, że Salihamidzić niedawno spotkał się na Majorce z agentem piłkarza Liverpoolu.

Sensacyjnym doniesieniom w poniedziałkowy wieczór zaprzeczył Christian Falk ze "Sport Bild", twierdząc, że Mane nie był tematem rozmów na wspomnianym spotkaniu. Otwarcie okna transferowego zbliża się jednak wielkimi krokami i niebawem przekonamy się, jaka jest prawda.