Rekordowa passa Bayernu. Lewandowski na dziesiątkę

Święto w Monachium. Der Klassiker i dziesiąty tytuł z rzędu dla Bayernu Bayern Monachium... czytaj dalej » Chociaż Bawarczycy zakończą sezon 2021/2022 tylko z jednym trofeum, to jego dominacja w lidze niemieckiej nie podlega dyskusji. Bayern Monachium pod wodzą Juliana Nagelsmanna przeszedł do historii europejskiego futbolu.

Po zwycięstwie z Borussią Dortmund 3:1 w szlagierze na trzy kolejki przed końcem Bundesligi drużyna z Allianz Arena zapewniła sobie dziesiąty tytuł mistrzowski z rzędu.

Ostatnio to właśnie Dortmundczycy w sezonie 2011/2012 triumfowali w Niemczech. Od tego momentu żaden inny klub nie podniósł mistrzowskiej patery.

Żaden inny klub w czołowych ligach Europy nie może pochwalić się tak długą dominacją. Dotychczas Bawarczycy dzielili rekord z Juventusem Turyn, który triumfował w dziewięciu kolejnych sezonach w latach 2012-20. W sezonie 2020/2021 hegemonia turyńczyków na Półwyspie Apenińskim została przerwane, ponieważ ostatecznie najlepszy okazał się Inter Mediolan.

W Anglii nikt nie zdobył trofeum więcej niż trzy razy z rzędu. Dokonały tego Huddersfield Town (1924-26), Arsenal (1933-35), Liverpool (1982-84) oraz dwukrotnie Manchester United (1999-2001 i 2007-09).

W Polsce rekordzistą jest Górnik Zabrze, najlepszy w latach 1963-67.

Rekordowy "Lewy"

Zwycięstwo w lidze niemieckiej oznacza też, że Robert Lewandowski sięgnął po swoje dziesiąte mistrzostwo Niemiec w karierze.

Kapitan reprezentacji Polski najpierw dwa razy wygrywał w barwach Borussii Dortmund prowadzonej przez Juergena Kloppa, a następnie aż ośmiokrotnie triumfował z Bayernem.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski bije kolejne rekordy

Tym samym Polak wyrównał rekord Davida Alaby pod względem tytułów wywalczonych przez cudzoziemca. Lewandowski nie jest jednak najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii Bundesligi, ponieważ jedenastokrotnie z monachijczykami wygrywał Thomas Mueller.

33-letni napastnik wciąż śrubuje rekordy w Niemczech. Jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w Bundeslidze (310 trafień) oraz jest rekordzistą pod względem zdobytych bramek w jednym sezonie (41 goli).

W obecnym sezonie "Lewy" zdobył już 48 bramek we wszystkich rozgrywkach.