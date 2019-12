18-latek znów uratował Bayern. Cenna asysta Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

16 goli w ośmiu ostatnich ligowych spotkaniach strzelił Lewandowski z kolegami drużynie z Wolfsburga. Nic więc dziwnego, że przed sobotnim spotkaniem apetyty na powiększenie tego dorobku były w zespole Bayernu spore. Tym bardziej że trzecia drużyna w tabeli Bundesligi przed ostatnim meczem rundy jesiennej liczyła na zmniejszenie czteropunktowej straty do prowadzących RB Lipsk i Borussii Moenchengladbach.

Zgodnie z oczekiwaniami początek meczu przebiegał pod dyktando Bayernu, który od pierwszych minut zamknął Wilki na ich połowie. Ale na pierwszą akcję zakończoną strzałem na bramkę kibice musieli czekać aż do 12. minuty. Ivan Perisić otrzymał kapitalne podanie od Thomasa Muellera, ale bramkarz Wolfsburga popisał się znakomitym refleksem i uchronił zespół przed stratą bramki. Drugą kapitalną interwencją Koen Casteels miał okazję popisać się dziesięć minut później, gdy po pięknym strzale Davida Alaby z rzutu wolnego w ostatniej chwili dosięgnął piłki.

W 25. minucie bliski zdobycia bramki był Mueller, ale mocno kopnięta zza linii 16 metrów piłka o centymetry minęła słupek bramki Wolfsburga. Bayern poczuł wiatr w żaglach, ale kolejne akcje piłkarzy Hansa Flicka nie przynosiły prowadzenia. Na zmianę wyniku nie wpłynęła nawet koronkowo rozegrana akcja Roberta Lewandowskiego z Philippe'm Coutinho, po której gol wydawał się pewny. Brazylijski pomocnik nie trafił jednak z pięciu metrów do bramki Casteelsa.

Niespodzianka wisiała w powietrzu

Blisko niespodzianki było tuż po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę. Piłkarze Bayernu pogubili się przy rozgrywaniu piłki w środkowej części boiska, co natychmiast postanowili wykorzystać zawodnicy Wolfsburga. Przeprowadzili błyskawiczną kontrę, po której Joao Victor Santos Sa nie sięgnął doskonale wyłożonej przez Jerome'a Roussilona piłki, która minęła bramkę Manuela Neuera.

Ale ta akcja najwyraźniej podbudowała morale Wilków, bo początek drugiej połowy to okres przewagi gości. Nie tylko poczynali sobie coraz śmielej w ofensywie, zapuszczając się pod bramkę Bayernu znacznie częściej niż w pierwszej połowie, ale nie mylili się również w obronie.

Fatalna końcówka i przegrana Borussii. Słaby występ Piszczka W piątek na... czytaj dalej » Większość drugiej połowy meczu to jednak czas wyrównanej gry obu drużyn. Każda miała co najmniej kilka okazji do przechylenia szali na swoją korzyść. Napastnicy razili jednak brakiem skuteczności. Cudów w bramce dokonywał też Casteels, który bronił fenomenalnie i co najmniej kilka razy uratował Wolfsburg od straty gola.

Rezerwowy zmienia obraz meczu

Sposób na bramkarza gości znalazł dopiero w 85. minucie Joshua Zirkzee, który pojawił się na murawie ledwie minutę wcześniej, zastępując Coutinho. Idealnie dośrodkowaną przez Muellera piłkę napastnik Bayernu posłał w stronę bramki silnym strzałem po ziemi i Casteels po raz pierwszy w tym meczu zmuszony był do kapitulacji.

W poprzedniej kolejce, gdy broniący tytułu Bawarczycy wygrali z Freiburgiem 3:1, 18-letni Holender wszedł na plac gry z ławki w 90. minucie, przy stanie 1:1, a kilkadziesiąt sekund później dał Bawarczykom prowadzenie. Był to jego debiut w Bundeslidze.

Asysta Lewandowskiego

Niespełna cztery minuty później Casteels po raz drugi wyciągał piłkę z siatki. Tym razem przy udziale Lewandowskiego, który przyjął dalekie podanie i wyłożył piłkę Serge'owi Gnabry'emu, który miał przed sobą już tylko bramkarza gości. Pokonanie go było formalnością.



#SCFFCB



90: #Zirkzee, 2:1

90+2: @SergeGnabry, 3:1#FCBWOB



85: Zirkzee, 1:0

89: #Gnabry, 2:0



— FC Bayern München (@FCBayern) 21 grudnia 2019





Bayern dopiero w końcówce spotkania wyszarpał cenne trzy punkty, ale nie zmniejszył straty do RB Lipsk, który wygrał 3:1 swój mecz z Augsburgiem i zachował czteropunktową przewagę nad drużyną Lewandowskiego. Monachijczycy, podobnie jak w poprzednim sezonie, kończą rundę jesienną na trzecim miejscu w tabeli. Lewandowski tuż po meczu uda się na operację pachwiny, po której czeka go blisko dwutygodniowa rehabilitacja.

Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 2:0

Bramki: Zirkzee (85. minuta), Gnabry (89.)

Bayern: Neuer - Pavard, Martinez (45, Boateng), Alaba, Davies - Mueller, Kimmich, Coutinho (83. Zirkzee) - Gnabry (91. Dajaku), Lewandowski, Perisić

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussilon - Guilavogui, Arnold - Steffen (67. Otavio), Schlager (57. Gerhardt), Santos Sa - Klaus (77. Weghorst)