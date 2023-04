Piłkarz Bayernu uderzył kolegę z zespołu. Dostał rekordową karę

Zobacz przygotowania piłkarzy Manchesteru City do spotkania z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wszystko zaczęło się od wyjazdowej porażki Bayernu 0:3 z Manchesterem City w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Atmosfera w szatni zrobiła się napięta, a Mane puściły nerwy. Senegalczyk uderzył klubowego kolegę Leroya Sane.

Bayern nie zwlekał z decyzją i od razu wyciągnął wobec nomen omen napastnika konsekwencje.

Kto utrzyma, kto roztrwoni zaliczkę? W Lidze Mistrzów zażarta walka o półfinał Liga Mistrzów... czytaj dalej » Na pierwszym treningu po tym zajściu Mane normalnie trenował z drużyną, ale odbył rozmowę wychowawczą z trenerem Thomasem Tuchelem. Sprawę szybko udało się wyjaśnić, jednak na pogadance się nie skończyło.

Ile zapłaci Sadio Mane za uderzenie Leroya Sane

31-letni skrzydłowy został zawieszony na jeden mecz, w związku z czym nie znalazł się w kadrze na sobotnie spotkanie Bundesligi z Hoffenheim. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by Mane wrócił do składu na rewanż z City, w którym Bawarczycy mają do odrobienia u siebie aż trzy bramki.

Ale piłkarz dostał też grzywnę, której wysokości kary monachijski zespół w oficjalnym komunikacie nie podał. Podał ją za to w środę "Bild", który nagłośnił sprawę. Według ustaleń dobrze poinformowanego dziennika Mane przyjdzie zapłacić bagatela 350 000 euro.

Bayern mógł pójść o krok dalej, bo zapisy w kontrakcie piłkarza pozwalają na grzywnę do wysokości jego miesięcznych zarobków.

Mane rekordzistą Bayernu

Tak czy inaczej Mane został rekordzistą Bayernu. I to w iście spektakularny sposób. "Bild" przypomina, że Franck Ribery, który uderzył Arjena Robbena w 2012 roku, musiał zostawić w kasie klubu "zaledwie" 50 000 euro.

Kwota rzeczywiście robi wrażenie, ale raczej nie na samym Mane. Senegalczyk jest bowiem jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Kiedy 31-letni dziś skrzydłowy przechodził do Bayernu latem zeszłego roku ten sam "Bild" informował, że może on liczyć na zarobki rzędu 20 mln euro za sezon.

Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów (* oznacza awans):

wtorek

Chelsea - Real Madryt* 0:2 (0:0); (pierwszy mecz - 0:2)

Napoli - AC Milan* 1:1 (0:1); (0:1)

środa

Inter Mediolan - Benfica Lizbona (2:0) godz. 21.00

Bayern Monachium - Manchester City (0:3) godz. 21.00

półfinały (9-10 i 16-17 maja):

AC Milan - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt - Manchester City/Bayern Monachium