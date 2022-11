Bayern bezlitosny. Aż siedem goli w Monachium

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Emocje głównie przed przerwą

Bawarczycy szybko pokazali klasę, obejmując prowadzenie po trafieniu Jamala Musiali w jednej z pierwszych akcji meczu. Kilkadziesiąt sekund później był jednak remis, kiedy Manuela Neuera - świetnym strzałem w kierunku dalszego słupka - pokonał Anthony Jung.

Kolejne minuty były już prawdziwym popisem gry ofensywnej gospodarzy. Wprawdzie rzut karny Choupo-Motinga znakomicie obronił jeszcze Jiri Pavlenka, to na listę strzelców - w odstępie zaledwie sześciu minut - wpisali się kolejno Serge Gnabry, Leon Goretzka i ponownie Gnabry, a do przerwy było 4:1 dla Bayernu.

Źródło: Getty Images Piłkarze Bayernu Monachium świętujący gola przeciwko Werderowi Brema

W drugiej połowie obie drużyny wyraźnie spuściły z tonu. Goście w żaden sposób nie potrafili zagrozić bramce rywali, a gospodarze chcieli dokończyć spotkanie jak najmniejszym nakładem sił. Ostatnie gole padły dopiero w końcówce, kiedy najpierw hat-tricka ustrzelił Gnabry, a wynik na 6:1 ustalił Mathys Tel.

Dzięki wygranej Bayern pozostanie na fotelu lidera Bundesligi (31 pkt). Podium uzupełniają Freiburg (27 pkt) oraz Union Berlin (26 pkt), ale ich mecze 14. kolejki odbędą się dopiero w środę.

Werder zajmuje siódme miejsce (21 pkt).

Terminarz i wyniki 14. kolejki Bundesligi:

wtorek

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0

Bayern Monachium - Werder Brema 6:1

VfL Bochum - Borussia Moenchengladbach 2:1

VfB Stuttgart - Hertha Berlin 2:1

środa

FC Koeln - Bayer Leverkusen (18.30)

Union Berlin - Augsburg (20.30)

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (20.30)

Schalke 04 - FSV Mainz (20.30)

RB Lipsk - SC Freiburg (20.30)