Popis Bayernu. Lewandowski awansował w klasyfikacji wszech czasów

Strzelanie w Monachium niespodziewanie zaczęli goście. Werder pognał z kontrą. Prowadzący piłkę od połowy boiska Milot Rashica w dziecinny sposób ograł mało zwrotnego Jerome'a Boatenga i miał przed sobą tylko bramkarza Bayernu. Nie zepsuł tego. Bremeńczycy prowadzili 1:0. Zanosiło się na sensację i trzecią porażkę FCB z rzędu.

Kluczowy moment

Ale piłkarze Bayernu wzięli się do pracy. Efekt przyszedł w ostatnich minutach pierwszej połowy. Najpierw wyrównał Coutinho (genialne podanie Joshuy Kimmicha) i w Monachium odetchnięto. To nie wszytko, już w doliczonym czasie gry prowadzenie gospodarzom dał Lewandowski, który w końcu zamknął usta krytykom. Zaczęto mu liczyć minuty bez gola, bo w trzech ostatnich meczach w Bundeslidze nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali.

W końcu się przełamał. Podawał mu Coutinho. To 17. trafienie Polaka w sezonie.



LEWANDOWSKI DAJE PROWADZENIE BAYERNOWI!



Ekipa Polaka wygrywa z Werderem Brema 2:1. Lewy jak zwykle, skutecznie! #BundesTAKpic.twitter.com/yuTy451fh2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2019





Pierwszy gol Bayernu okazał się kluczowy dla losów meczu. Nie chodziło o sam fakt wyrównania, co o kontuzję obrońcy gości Theodora Gebre Selassie. Rozpaczliwie interweniując, filar bremeńskiej obrony nabawił się poważnego urazu i nie dokończył nawet pierwszej połowy.

Mistrzowie Niemiec szybko poczuli krew. Lewandowski strzelił na 2:1 już po zmianie w drużynie gości i na drugą połowę gospodarze mogli już wychodzić w dużo lepszych humorach.

Po przerwie koncert dalej grał Coutinho. W 63. minucie spektakularnym lobem podwyższył na 3:1. Mylił się ten, kto myślał, że na tym monachijczycy zaspokoją swój apetyt.

Trzeci w historii Bundesligi

Dziurawa obrona gości musiała przełknąć gorzką pigułkę jeszcze trzy razy. Do 72. minuty Bayern zdobył trzy bramki, tymczasem przez sześć kolejnych dorzucił następne trzy. Najpierw gola numer 220 w Bundeslidze po dwójkowej akcji z Thomasem Muellerem strzelił Lewandowski. Dokonał tego w znakomitym stylu. Prawą nogą przyjął znów tak, jakby chciał odwzorować logo Bundesligi, dał się odbić piłce, po czym tą samą nogą strzelił nie do obrony.



TRZECI NAJLEPSZY STRZELEC W HISTORII BUNDESLIGI!



Po prostu: Robert Lewandowski! Zobaczcie drugi gol Polaka w meczu z Werderem Brema! #BundesTAKpic.twitter.com/4DCUWatyoN — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 14, 2019





W klasyfikacji wszech czasów niemieckiej ekstraklasy napastnik reprezentacji Polski jest już trzeci, wyrównując rekord innej monachijskiej legendy, Juppa Heynckesa. Przed sobą "Lewy" ma tylko Klausa Fischera (268) i Gerda Muellera (365).

Ale w sobotę w szeregach Bayernu znalazł się jeden lepszy piłkarz od Polaka - w 75. minucie Coutinho podał Muellerowi, a trzy minuty później ustalił wynik spotkania przepięknym strzałem z linii pola karnego.

Źródło: PAP/EPA Zasłużone brawa na stojąco dla Coutinho

Trzy gole, dwie asysty - takie występy "Kicker" nagradza jedynkami, czyli klasą światową.



- Robert Lewandowski (220) equals Jupp Heynckes in third place in the all-time leading Bundesliga goalscorers, behind only Gerd Müller (365) and Klaus Fischer (268).#Bundesliga#FCBSVW — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 14, 2019

W klasyfikacji strzelców Bundesligi w sezonie 2019/20 Lewandowski (już 18 goli) powiększył przewagę nad drugim Timo Wernerem z RB Lipsk do trzech bramek, a w tabeli Bayern zbliżył się do prowadzącej Borussii Moenchengladbach do czterech punktów, tyle że mecze obu tych drużyn dopiero przed nami.

Jeszcze w sobotę drużyna Lipska zmierzy się na wyjeździe z Fortuną Duesseldorf, natomiast w niedzielę lidera sprawdzi Wolfsburg.

15. kolejka Bundesligi

Bayern Monachium - Werder Brema 6:1 (2:1)

Bramki: Philippe Coutinho (45., 63., 78.), Robert Lewandowski (45., 72.), Thomas Mueller (75.) - Milot Rashica (24.)