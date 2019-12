Rozczulające zdjęcie córeczki Lewandowskiego. "Nowa idealna para Bayernu"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Obrazek rozczula - Klara, czyli dwuletnia córeczka Lewandowskiego, obejmuje na nim Marię, trzyletnią pociechę Coutinho, innego zawodnika Bayernu. Obydwie dziewczynki mają na sobie koszulki monachijskiej drużyny.



Wyświetl ten post na Instagramie. @phil.coutinho Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Gru 14, 2019 o 9:08 PST





"Ta dwójka dogaduje się równie dobrze jak ich tatusiowie na boisku. To nowa idealna para Bayernu" - komentuje wpis Lewandowskiego "Bild".

Fakt, podobne obrazki można było oglądać w sobotnie popołudnie na murawie Allianz Areny, gdy zawodnicy cieszyli się z bramek. Polak zapisał na koncie dwie, Brazylijczyk trzy, do tego zaliczył asystę przy pierwszym golu "Lewego". Zdjęcie ich wspólnej radości polski snajper również umieścił na Instagramie. "Dorosły wzór do naśladowania" - skomentowała gazeta.

Źródło: Getty Images Coutinho i Lewandowski wykonali na boisku świetną robotę







"Trafia, trafia, trafia". Niemcy zachwyceni Lewandowskim Robert... czytaj dalej » "Bild" przypomina, że Lewandowscy spodziewają się drugiego dziecka. W listopadzie piłkarz ujawnił, że jego żona Anna jest w czwartym miesiącu ciąży. Coutinho już teraz może pochwalić się dwójką potomstwa. Dziesięć miesięcy temu na świat przyszła siostrzyczka Marii - Esmeralda.

Chciał go "Lewy"

Warto dodać, że to kapitan reprezentacji Polski był jednym z największych zwolenników sprowadzenia Coutinho do Bayernu. Po sobotnim spotkaniu kolegę komplementował.

- To był jego mecz. To, jak poruszał się z piłką, i co z nią robił, było niesamowite. Potrzebujemy takich zawodników. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że pokazał swój ogromny potencjał - mówił "Lewy", po tym jak Bayern rozgromił Werder 6:1.

Potrzebuje takich meczów

W 20 spotkaniach wszystkich rozgrywek Coutinho zapisał na koncie siedem goli i siedem asyst. Czy kibice będą oglądać go w Monachium w przyszłym sezonie? Nie wiadomo. Do końca sezonu Brazylijczyk jest wypożyczony. Aby go wykupić, Bayern będzie musiał wyłożyć 120 milionów euro. Tak wielkiego transferu jeszcze nigdy nie dokonał.