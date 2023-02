17-letni Ibrahimović zadebiutował w Bayernie. Rewelacja nie zwalnia tempa

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Walcząca o utrzymanie drużyna nie sprawiła większych problemów Bayernowi. Wynik meczu otworzył w 41. minucie Thomas Mueller. W drugiej połowie kolejne gole strzelili Kingsley Coman i Serge Gnabry. Zespół z Bawarii wygrał 3:0 i utrzymał prowadzenie w tabeli.

Na tym relacja mogłaby się zakończyć, gdyby nie ciekawostka, która miała miejsce w 77. minucie. Wtedy trener Julian Nagelsmann zdecydował się na zmianę i tak oto Leroya Sane w ekipie Bayernu zastąpił Arijon Ibrahimović.

Letzter Wechsel und Pflichtspiel-Debüt



#Ibrahimović

#Sané



Viel Erfolg, Arijon!



#FCBBOC 3:0 '77 pic.twitter.com/HLoe5a5ha7 — FC Bayern München (@FCBayern) February 11, 2023

Dla 17-letniego pomocnika, który nie jest spokrewniony z aktualnie występującym w AC Milan Zlatanem, był to debiut w Bundeslidze. Do akademii Bayernu Ibrahimović trafił w 2018 roku z Greuther Fuerth. W styczniu tego roku wystąpił on już w pierwszej drużynie Bayernu, ale w meczu sparingowym. Przeciwko Red Bullowi Salzburg strzelił nawet gola w zremisowanym 4:4 spotkaniu.

Ibrahimović z Bayernu jest reprezentantem Niemiec U-18.

W hicie kolejki rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie Union Berlin odwrócił losy spotkania w Lipsku. Po pierwszej połowie i golu Benjamina Henrichsa prowadziło RB. Druga część meczu należała jednak do gości.

Najpierw, w 61. minucie, do wyrównania doprowadził Janik Haberer. Trzy punkty Unionowi dał natomiast w Robin Knoche, który wykorzystał rzut karny.

Po tej wygranej Union zajmuje drugie miejsce w tabeli i do Bayernu traci tylko punkt.

Wyniki sobotnich meczów 20. kolejki Bundesligi:

FSV Mainz - Augsburg 3:1

Bayern Monachium - VfL Bochum 3:0

SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:3

Werder Brema - Borussia Dortmund 0:2

RB Lipsk - Union Berlin 1:2