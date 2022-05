Lewandowski z asystą. A po meczu medal na szyi

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Bayern wywalczył tytuł mistrzowski 23 kwietnia po zwycięstwie nad Borussią Dortmund 3:1. Przed tygodniem niezbyt skoncentrowani monachijczycy polegli z kretesem w meczu z FSV Mainz 1:3. Tym razem piłkarze mistrzów Niemiec chcieli pokazać się z dobrej strony, choć przyszło im to z trudem.

Bayern obudził się w 23. minucie

Borussia Dortmund wicemistrzem Niemiec. Trwa zacięta walka o europejskie puchary Tego można było... czytaj dalej » Walczący o utrzymanie VfB Stuttgart nie zamierzał łatwo oddać pola Bayernowi. Od początku ruszył do przodu i szybko został nagrodzony W 8. minucie meczu, po szybkiej kontrze, Tiago Tomas huknął z linii pola karnego i Manuel Neuer mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada pod poprzeczkę jego bramki.

Goście nie odpuszczali i byli blisko prowadzenia 2:0. W 23. minucie Omar Marmoush znalazł się sam na sam z Neuerem, starał się przelobować słynnego golkipera i niewiele się pomylił.

O tym, że niewykorzystane okazje się mszczą przekonaliśmy się już niebawem. Bayern w końcu obudził się z początkowej drzemki i zaczął odpowiadać.

W 35. minucie Robert Lewandowski podał do Serge'a Gnabry'ego, a ten płaskim strzałem znalazł drogę do bramki (piłka po drodze odbiła się jeszcze od Konstantinosa Mavropanosa). To czwarta asysta Polaka w sezonie.

Na 2:1 tuż przed przerwą podwyższył Thomas Mueller. Niemiec, który niedawno przedłużył umowę z Bayernem, z łatwością ograł obrońcę i trafił tuż przy słupku.

Źródło: Getty Images Thomas Mueller i Robert Lewandowski cieszą się z gola

Szanse Lewandowskiego

Była gwiazda Bayernu wierzy w odejście Lewandowskiego. "Jestem zwolennikiem piłkarzy głodnych gry" Były reprezentant... czytaj dalej » Po zmianie stron goście bardzo starali się odmienić losy spotkania i ponownie dopięli swego. Tym razem wyrównał strzałem głową Sasa Kalajdzić. Monachijczycy grali niechlujnie w obronie i dużo nie brakowało, a straciliby kolejnego gola. Kalajdzić stanął oko w oko z Neuerem, ale tym razem strzelił za słabo i reprezentant Niemiec pewnie obronił.

W 76. minucie doskonałą okazję na gola miał Lewandowski. Polak ograł obrońcę, strzelił mocno, ale bramkarz Florian Mueller dynamiczną interwencją zmienił lot piłki, która trafiła tylko w poprzeczkę.

To nie była ostatnia szansa kapitana Biało-Czerwonych. W 81. minucie "Lewy" kapitalnie ograł w polu karnym dwóch rywali, ale ponownie jego strzał padł łupem golkipera VfB. Do końca meczu więcej goli już nie zobaczyliśmy.

Po spotkaniu nastąpiła uroczysta ceremonia nagrodzenia mistrzów Niemiec. Polski napastnik i jego koledzy odebrali medale i paterę za wywalczenie tytułu.

Bayern Monachium - VfB Stuttgart - 2:2 (2:1)

Bramki: Gnabry (35), Mueller (44) - Tomas (8), Kalajdzić (52)

Źródło: Getty Images Bayern celebruje mistrzostwo

Wyniki 33. kolejki Bundesligi:

piątek:

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 2:1

sobota:

SpVgg Greuther Fuerth - Borussia Dortmund 1:3

Freiburg - Union Berlin 1:4

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:4

FC Koeln - VfL Wolfsburg 0:1

Hertha Berlin - FSV Mainz 1:2

niedziela:

Eintracht Frankfurt - Borussia Moenchengladbach 1:1

RB Lipsk - Augsburg (19:30)