Prawą, lewą nogą i głową. Tak Lewandowski pobił swój życiowy rekord w Bundeslidze

Lewandowski trzy razy trafił do siatki Stuttgartu

Borussia Dortmund pokonała Hoffenheim 1:0 w czwartej kolejce Bundesligi. Jedynego gola strzelił Marco Reus, który wszedł na boisko w drugiej części spotkania. W 21. minucie do szatni musiał zejść Łukasz Piszczek, który doznał urazu. Zobacz skrót tego spotkania.

Bayern Monachium pokonał na wyjeździe FC Koeln 2:1 w szóstej kolejce Bundesligi. Dla mistrza Niemiec gole strzelili Thomas Mueller oraz Serge Gnabry, gospodarze odpowiedzieli trafieniem Dominicka Drexlera. Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze Bayernu na to spotkanie.

Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe Arminię Bielefeld 2:0 w szóstej kolejce Bundesligi. Bohaterem spotkania był Mats Hummels, który strzelił oba gole. Obrońca nie dograł jednak do końca spotkania, w 86. minucie zszedł z boiska z powodu urazu.

Lukas Hradecky długo będzie wspominał mecz z Arminią Bielefeld. W 47. minucie bramkarz Bayeru Leverkusen fatalnie przymierzył w piłkę, ta odskoczyła od jego buta i potoczyła się do jego bramki. Zobacz tę sytuację. Pomimo tej pomyłki, Bayer wygrał 2:1.

Bayer Leverkusen pokonał na wyjeździe Arminię Bielefeld 2:1 w ósmej kolejce Bundesligi. Gole dla gości strzelili Leon Bailey i Aleksandar Dragovic, gospodarze zdobyli bramkę po fatalnym błędzie bramkarza Bayeru Lukasa Hradecky'ego, który umieścił futbolówkę we własnej siatce.

Borussia Dortmund pokonała RB Lipsk 3:1 w meczu 15. kolejki Bundesligi. Dla BVB gole strzelili Jadon Sancho oraz dwukrotnie do siatki trafił Erling Haaland, RB Lipsk odpowiedział trafieniem Alexandra Sorlotha. Zobacz skrót tego spotkania.

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Bayern Monachium pokonał Freiburg 2:1 w 16. kolejce Bundesligi. Dobre spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który otworzył wynik meczu. Było to jego 21. ligowe trafienie w tym sezonie. Zobacz skrót tego spotkania.

Bayern Monachium pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Dla Polaka było to już 24. ligowe trafienie w tym sezonie.

Bayern pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Po raz kolejny świetnie zaprezentował się Robert Lewandowski. Polak najpierw asystował przy bramce Thomasa Muellera, a następnie sam skierował piłkę do siatki. Było to już jego 24. ligowe trafienie. Zobacz skrót tego spotkania.

Na listę strzelców snajper Bayernu wpisał się w 18., 23. i 39. minucie. Najładniejsza była druga z tych bramek, gdy Lewandowski wyskoczył wysoko i popisał się ładnym uderzeniem głową. Do siatki rywali trafił też prawą nogą, wykorzystując podanie Serge'a Gnabry'ego oraz lewą - przejmując piłkę na linii pola karnego. Niemcy pod wrażeniem Lewandowskiego. "Nabiera rozpędu w polowaniu" Niemieckie media... czytaj dalej »

"Jeden po drugim"

Dla 32-letniego napastnika były to gole numer 33., 34. i 35. w tym sezonie Bundesligi. Polak tym samym pobił rekord życiowy w liczbie bramek w jednym sezonie Bundesligi (dotychczas wynosił on 34 trafienia). W przeszłości żaden z piłkarzy nie zgromadził tylu goli po 26 kolejkach.

Do końca pozostało jeszcze osiem kolejek, więc ma realną szansę na pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera - 40 bramek ligowych w jednym sezonie (1971/72).

W drugiej połowie Polak mógł jeszcze poprawić swój dorobek, ale w 63. minucie w znakomitej sytuacji nie trafił z kilku metrów. Ostatecznie został zmieniony w 70. minucie. Gospodarze zwyciężyli 4:0, choć od 12. minuty grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce za ostry faul dla Alphonso Daviesa.

- Jestem szczęśliwy, patrząc na to, jak graliśmy w pierwszej połowie. Obudziła nas ta czerwona kartka. W tym momencie nie chcę myśleć o rekordzie Gerda Muellera. Biorę mecze jeden po drugim. Mamy napięty terminarz w nadchodzących tygodniach - przyznał polski piłkarz w wywiadzie po meczu.



W klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej Bundesligi zajmuje drugie miejsce - ma 271 trafień.

"Po prostu robię swoje" - napisał na Instagramie RL9.