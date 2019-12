Bayern znów nie do ruszenia. Kolejna wygrana i kapitalny bilans

Bayern Monachium przygotowuje się do meczu z Tottenhamem w grupie B Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski zaprezentował umiejętności z boisku rugby podczas treningu.

Tottenham Hotspur zmierzy się na wyjeździe z Bayernem Monachium w meczu grupy B Ligi Mistrzów. Oba zespoły mają już zapewniony awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Bayern - Tottenham - tak relacjonowaliśmy spotkanie w eurosport.pl

Środowy mecz nie miał większego znaczenia dla układu tabeli. Już przed ostatnią kolejką wiadomo było, że to Bayern i Tottenham uzyskają awans, a niemiecki zespół wejdzie do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie.

Zasłużony odpoczynek "Lewego"

Komfort monachijczyków to w dużej mierze zasługa "Lewego", który we wcześniejszych pięciu meczach Ligi Mistrzów strzelił aż dziesięć goli. Posadzenie go na ławce nie było zaskoczeniem. Wypoczęty Polak jest teraz zespołowi bardziej potrzebny w Bundeslidze, bo siódmy Bayern musi gonić czołówkę.

W wyjściowej jedenastce gospodarzy zabrakło także Thomasa Muellera i Davida Alaby, chociaż akurat drugi z nich wypadł z powodu kontuzji, w ostatniej chwili. Jeszcze więcej roszad dokonał Jose Mourinho. On swojego największego asa - Harry'ego Kane'a nawet nie zabrał do Monachium.

Źródło: Getty Images Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie Bayernu

Pod nieobecność Lewandowskiego w rolę najbardziej wysuniętego zawodnika Bayernu wcielił się Serge Gnabry. Niemiec robił sporo zamieszania, ale to nie on, a Kingsley Coman dał po kilkunastu minutach gospodarzom prowadzenie, oddając pewny strzał z pola karnego.

Efektowna asysta Kądziora na nic. Zaskakujący awans Atalanty Dinamo Zagrzeb z... czytaj dalej » Mistrzowie Niemiec stwarzali okazje ze swobodą, bo Tottenham nie ograniczał się do defensywy i sam próbował odważnie atakować. W kilku pierwszych akcjach pod polem karnym Bayernu londyńczykom brakowało dokładności, ale gdy w końcu wszystko zaskoczyło, mogli cieszyć się z gola. Do siatki znów trafił Francuz, tym razem Ryan Sessegnon, który wykończył podanie Erica Diera potężnym wolejem.

Krótka radość Comana

Jeszcze przed przerwą gospodarze przeżywali słodko-gorzkie chwile. Zaczęło się od tego, że poważnie wyglądającej kontuzji kolana doznał Coman. Trener monachijczyków musiał sięgnąć po Muellera i to właśnie Niemiec, w jednej z ostatnich akcji przed przerwą, po sporym zamieszaniu w polu karnym, pokonał bramkarza.

Prowadzenie Bayernu po pierwszej połowie powinno być bardziej okazałe. Centymetrów do gola zabrakło wspomnianemu Gnabry'emu, który trafił w słupek. Z kolei uderzenie Phillipe Coutinho trafiło w poprzeczkę i odbiło się tuż przed linią bramkową.

Źródło: PAP/EPA Coman najpierw trafił, potem doznał kontuzji

Monachijczycy stanęli przed szansą, aby jako pierwszy niemiecki zespół w historii Ligi Mistrzów zakończyć fazę grupową bez straty choćby punktu.

Po zmianie stron Tottenham nie robił wiele, aby mu w tym przeszkodzić. Londyńczycy wyraźnie przygaśli, niewiele zmieniło pojawienie się na boisku będącego w tym sezonie w świetnej formie Koreańczyka Sona.

Bayern nie szarżował, a i tak był w stanie podwyższyć prowadzenie. Tym razem Coutinho lepiej nastawił celownik i oddał zza pola karnego uderzenie, po którym Paulo Gazzaniga nie miał szans na udaną interwencję.

Źródło: PAP/EPA Coutinho po trafieniu na 3:1

Goście mogli zmniejszyć rozmiary porażki w ostatnich sekundach. Pierwszy raz od kilkudziesięciu minut poważniej musiał wykazać się Manuel Neuer. Egzamin zdał wyśmienicie, strzał Sona efektownie obronił nogą.

Lewandowski z szansą na koronę

Lewandowski nie doczekał się wejścia na boisko. Dzięki wyśmienitej skuteczności w poprzednich spotkaniach jest faworytem do sięgnięcia po koronę króla strzelców rozgrywek. Drugi w zestawieniu Kane ma sześć trafień. Za plecami Polaka i Anglika jest też kilku zawodników z pięcioma bramkami.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w poniedziałek o 12. w Nyonie. Bayern jako zwycięzca grupy będzie rozstawiony, co oznacza, że mecz rewanżowy rozegra na swoim boisku.

DRUŻYNY, KTÓRE AWANSOWAŁY DO 1/8 FINAŁU:

(wytłuszczono drużyny z pierwszych miejsc)

Paris Saint-Germain, Real Madryt, Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Manchester City, Juventus, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Olympique Lyon, Valencia, Chelsea, Atalanta Bergamo, Atletico Madryt

WYNIK:

Bayern - Tottenham 3:1

Bramki:Coman (14.), Mueller (45.), Coutinho (64.) - Sessegnon (20.)