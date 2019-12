Mourinho radzi w sprawie Lewandowskiego. "Lepiej, by Bayern to przemyślał"

Pierwszy taki wieczór Milika pod Wezuwiuszem. "Wszystko zaczęło się na nowo" Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Drugi mecz Bayernu z Tottenhamem tej jesieni nie będzie miał tak dużego ciężaru gatunkowego jak pierwszy. Oba zespoły są już pewne awansu, a Bawarczycy ukończenia zmagań w grupie B na pierwszym miejscu.

Wolałby Bayern bez Lewandowskiego

- Zostawiłem Harry’ego Kane’a w domu, ale oczekuję, że Lewandowski zagra. Pamiętajmy jednak, że zawsze może odnieść jakąś kontuzję, która uniemożliwi mu później występ w lidze. Dlatego lepiej, by Bayern to przemyślał i nie wystawiał Lewandowskiego – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej pracujący od 20 listopada w Tottenhamie Mourinho.

- Myślicie, że nasza drużyna będzie taka sama bez Kane’a? Otóż nie. Gra Bayernu też w pewnym stopniu uzależniona jest od Lewandowskiego. Ich trener podejmie jednak inną decyzję – dodał Portugalczyk, który planuje oszczędzić siły Kane’a na nadchodzące mecze Premier League.

Dla Tottenhamu środowy mecz ważny będzie z psychologicznego punktu widzenia. 1 października, jeszcze pod wodzą Mauricio Pochettino, ponieśli oni w Londynie kompromitującą porażkę, która przyczyniła się do dymisji argentyńskiego menedżera kilka tygodni później.

Liczy się tylko przyszłość

- Zakazałem piłkarzom oglądania jakichkolwiek obrazków z tamtego meczu. Sam kilkukrotnie go oglądałem ze sztabem analityków. Prześledziliśmy absolutnie wszystkie aspekty tamtej porażki. Chłopcy jednak mają w tej kwestii szlaban – podkreślił Mourinho.

- W środę będziemy bardziej koncentrować się na nas samych niż na Bayernie. Próbujemy wdrażać nasz model gry, który będzie różnił się w zależności od fazy meczu i wykonawców. Myślimy wyłącznie o rozwijaniu podstaw naszej gry - zaznaczył menedżer Tottenhamu.



Kane nie jest jedynym piłkarzem Spurs, który w środę będzie odpoczywał. W Monachium nie zobaczymy też Dele Allego, Jana Vertonghena i Serge’a Auriera.

Początek spotkania na Allianz Arena o godzinie 21:00.