Gol, później ogromny pech. Piłkarz Bayernu kontuzjowany

Bayern znów nie do ruszenia. Kolejna wygrana i kapitalny bilans Bayern Monachium... czytaj dalej » Była 24. minuta środowego meczu, gdy Coman, przyjmując piłkę, źle postawił stopę, a jego kolano nienaturalnie się wygięło. Francuzem natychmiast zajęły się służby medyczne, o dalszej grze nie mogło być mowy. Pocieszali go wszyscy, nawet rywale i ich menedżer Jose Mourinho.



To Coman został bohaterem akcji z 14. minuty, po której padła pierwsza bramka. Monachijczycy ostatecznie wygrali 3:1, odnosząc komplet zwycięstw w fazie grupowej jako pierwsza niemiecka drużyna w historii Ligi Mistrzów.

Coman odpocznie

Po spotkaniu miejscowe media informowały, że u francuskiego skrzydłowego istniało podejrzenie zerwania więzadeł krzyżowych. Po północy komunikat o stanie zdrowia Comana wydał klub, który potwierdził, że zawodnik uszkodził więzadło torebkowe w lewym kolanie.



Na razie nie wiadomo, jak długo 23-letni Coman odpocznie od gry.

Źródło: PAP/EPA Coman najpierw trafił, potem doznał kontuzji



Z grupy B - obok Bayernu - awans do 1/8 finału wywalczył Tottenham (10 punktów).

WSZYSCY UCZESTNICY 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW



Losowanie par odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Początek o godz. 12. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.