Błyskawiczna odpowiedź Tottenhamu w Monachium

Ależ szansę zmarnował Sissoko?! Francuz pędził sam na bramkę Neuera i mógł zrobić wszystko - strzelać lub podawać do kolegi przed pustą siatką. A podał do nikogo...

Wielki pech Comana. Francuz próbował utrzymać piłkę w boisku i nienaturalnie wygiął kolano. Wyglądało to koszmarnie i konieczna będzie zmiana...

20 minuta

Błyskawiczna odpowiedź Tottenhamu! Dier rozrzuca piłkę do boku do Sessegnona, a ten fantastycznie sobie przyjmuje i strzela z woleja nie do obrony! Robi się kapitalny mecz!